Entrevista | Álvaro López Valiñas Doutor en Medicina e Sanidade Animal
«É moi improbable que chegue ao mercado carne contaminada de peste porcina»
Dende mediados de novembro, as explotacions avícolas (incluidas as familiares) teñen os animais ou confinados ou con medidas preventivas para evitar contaxios de gripe aviar. Tamén dende finais dese mes, un brote de peste porcina africana freou a exportación desta carne a terceiros países. Deza e Tabeirós aglutinan o 98% das prazas de cebo da provincia
Naceu en Lalín en 1992 e, tras rematar os estudos de Secundaria e Bacharelato no IESAller Ulloa, Álvaro López Valiñas estudou Bioloxía na USC, e fixou o doutororamento en Medicina e Sanidade Animal no IRTA CReSa, unha institución vinculada á Universidade Autónoma de Barcelona e que é unha referencia neste ámbito.
Dende xaneiro de 2024, este microbiólogo e bioinformático traballa no AgroVet-Strickhof de Lindau, en Suíza, un centro de investigación sobre as ciencias agrícolas e veterinarias. Onte impartiu unha conferencia na biblioteca municipal de Lalín sobre o impacto da peste porcina e da gripe aviar nas explotacións, na fauna salvaxe e na sociedade.
—Comecemos coa peste porcina. Cales son os síntomas aos que debe estar atento o dono ou dona dunha explotación?
Non hai sempre a mesma patoloxía e algúns síntomas poden confundirse con outras enfermidades, pero en líneas xerais podemos falar sobre todo de febre alta, ademais de erupción cutánea e manchas vermellas ou azuladas nas orellas. No resto do corpo tamén poden saír manchas. É importante fixarse se o animal semella estar moi cansado ou se se agrupa. Poden presentarse tamén vómitos ou diarreas sanguinolentas, xa que ao final é unha enfermidade hemorráxica. A sintomatoloxía pode durar uns sete días.
—Semanas atrás o presidente de Fegapor, Pablo Meijomín, instaba a blindar a seguridade das explotacións, e a Xunta acordaba cos tecores novas medidas de control cinexético sobre o xabarín, posto que este animal pode transmitir a enfermidade. Que recomenda vostede?
-Non hai vacina para a peste porcina, así que a mellor medida que temos é a bioseguridade, de maneira que non haxa ningún contacto coa fauna salvaxe. Temos que pensar que as granxas acóllense a unha norma e están ben montadas, así que este risco de contacto non é o principal problema, senón a entrada de persoas nas granxas. Por iso, antes de entrar nunha explotación un tén que cambiar o calzado, ducharse e cambiar a roupa, e facer o mesmo ao saír. É unha rutina habitual que se realizou sempre, o que ocorre é que saltou a alarma porque apareceu un brote en Barcelona, e España é o estado da UE que produce maior volume de cebo. Este brote xa pechou o comercio exterior con varios países como Estados Unidos ou Corea, e xa está provocando perdas significativas. China si segue importando carne porcina, agás de Barcelona, e isto ten sentido. Tamén hai que ter moito coidado no momento do transporte, porque podes introducir o virus. Por iso se recomenda aillar os leitóns recén mercados durante 30 días nunha parte da explotación, e se vas ver eses animais aillados debes facer tamén esa rutina de cambiarte e ducharte, para evitar o contaxio duns animais a outros. A normativa é común para toda a UE. Sobre as medidas cinexéticas, cada vez que se abate unha peza de caza hai que transportala, non pode quedar no monte, e se se ve un xabarín morto hai que avisar ás autoridades sanitarias para que retiren o cadáver e lle fagan unha análise para saber por qué morreu.
—Pode transmitir o virus da peste porcina outra fauna salvaxe, como un raposo?
O virus da PPA é moi persistente, dura moito no medio ambiente. Entón, si temos un cadáver de xabarín infectado, tamén vai estalo a zona do seu redor, así que se pisas sobre ese entorno, o virus pode pasar á bota e se non cambias o calzado ao entrar nunha granxa, podes introducir o virus. De aí a importancia da bioseguridade. É un virus tamén moi resistente nos produtos cárnicos.
—É unha das hipóteses do brote de Barcelona: uns xabaríns comeron un bocadillo tirado no lixo. Pero temos que insistir en que esta enfermidade non se transmite á xente, verdade?
Exacto: podes consumir carne contaminada, que a peste porcina africana non vai pasar ás persoas. Pero é moi improbable que chegue carne contaminada ao mercado, cos controis que hai.
—A esta pregunta seguro que se enfrontou máis veces. Por que non hai unha vacina nin para a peste porcina nin para a gripe aviar? Non serían viables? Lembro as queixas da falta dunha vacina da covid, e a polémica cando comezou a aplicarse...
A día de hoxe é imposible unha vacina, a única medida é a bioseguridade.Hai proxectos para desenvolver vacinas, onde fixen o doutoramento empregan cepas atenuadas (como na gripe humana), e é moi difícil que o virus saíse deste laboratorio, porque xunto a outro centro de Madrid é o único con nivel 3 de bioseguridade a nivel estatal. É moi difícil sacar vacinas, porque cada virus é diferente.
—Vai tardar en recuperarse o mercado?
As perdas xa son significativas. En 2019 houbo un brote de PPA en Alemania, e en China hai moitísima, por iso os produtores españois estaban nun momento económico moi favorable. Eu recomendeilles aos gandeiros que aproveitasen esa bonanza económica e invertisen en bioseguridade.
«O virus da gripe aviar expándese máis co frío, como ocorre coa gripe en humanos»
—Na súa charla en Lalín tamén aborda a gripe aviar. As galiñas levan confinadas case un par de meses. O virus frea a súa expansión co frío?
Pois co frío esténdese máis, por iso no inverno hai máis ondas de gripe humana. Este virus da gripe aviar cambia moitísimo, ten uns mecanismos moleculares que o obrigan a mutar moito. Recomendo ter coidado cos galiñeiros móbiles, porque o virus da gripe aviar é moi complexo. O reservorio son os animais que poden transmitir ese xerme, e coa súa migración esparéxese. Nestes últimos anos hai unha cepa de alta patoxenicidade, a H5N1, que está a provocar a perda de poboacións importantes de aves. Unha ave salvaxe contaminada que defeque na auga que logo beban galiñas pode provocar esa expansión. Así que os traballadores das explotacións avícolas con animais afectados, deben contactar coas autoridades sanitarias, usar mascarilla FPP2 e lavar ben as mans.
—Por último, explíquenos que a gripe A non ten nada que ver coa gripe aviar.
En efecto, a gripe A que estamos tendo é gripe humana, que está en nós como especie. Quero indicar que hai o problema do salto de hospedador, pero isto non pasa todos os días. A última gripe pandémica de gripe porcina, no 2009 en México, debeuse a un virus que tiña xenes de gripe animal e de gripe humana. A xente que estaba en contacto cos porcos infectouse, esa cepa pasou de humano a humano e ao final acabou sendo unha gripe humana que vén de animais, sen ter nada que ver coa peste porcina. Eran virus diferentes.
