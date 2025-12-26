Lalín viaja a Nunca Jamás

La noche del 25 de diciembre de 2025, el Lalín Arena acogió una de las citas culturales más esperadas de la Navidad en la comarca: el Concerto de Nadal de la Banda de Música de Vilatuxe, que este año se presentó como un espectáculo musical-teatral inspirado en Peter Pan, el clásico de J. M. Barrie.

El montaje colgó el cartel de completo con rapidez, al agotarse 900 entradas iniciales en cinco días, y la organización habilitó plazas adicionales en bancadas laterales, de modo que la afluencia final rozó las 1.300 personas.

El Peter Pan de Vilatuxe fue concebido como un proyecto de gran formato, con guion y arreglos del director de la formación, Víctor M. Vilariño, buscando una historia “fácil de entender” y capaz de llegar a públicos muy distintos en una fecha especialmente familiar como el Día de Navidad. La dramaturgia anunciada ponía el foco en Wendy, con un recurso narrativo pensado para subrayar el paso del tiempo: dos Wendys, una mayor encargada de relatar la historia de la Wendy pequeña.

Elenco

Alrededor de ese eje se desplegaba la galería de personajes de Nunca Jamás, con presencia destacada de Capitán Garfio, interpretado por Martiño Mato, dentro de un elenco de actores invitados en el que también figuraban Cristina Collazo, María Domínguez y Fran Lareu.

Uno de los rasgos que mejor definen la identidad de la Banda de Vilatuxe es su vínculo con la Escuela de Música. Por eso, su alumnado fue parte estructural del relato: los jóvenes participaron a lo largo de toda la obra, encarnando a los niños perdidos. En total, la producción movilizaba entre 120 y 140 participantes, una cifra que da idea del músculo humano y logístico que la banda acostumbra a reunir en su gran cita navideña.

El Peter Pan de Vilatuxe también reflejó un cambio consolidado en este tipo de espectáculos: su financiación requiere recursos. La banda defendió el cobro de entradas como una medida para sufragar el coste del montaje, recalcando que no se trata de “hacer caja”, sino de "cubrir gastos" en una producción que implica desembolso.

Salto de escala desde 2020

El Concerto de Nadal de Vilatuxe se ha convertido en un clásico local que cada año busca ir un paso más allá. Ya en ediciones recientes, la banda optó por trasladar el evento al Lalín Arena por falta de espacio en su auditorio, un cambio que se consolidó a partir de 2020 y permitió elevar la ambición escénica de estos montajes. Esa evolución explica que Peter Pan llegase señalado como uno de los “platos fuertes” culturales del 25 de diciembre en Lalín, con la música de banda como base pero con lenguaje de musical, personajes, narración y puesta en escena.

Y, aunque el Peter Pan fue la postal navideña de este 25 de diciembre, la banda llega a estas fechas tras un año de visibilidad también fuera de casa, con actividad ligada a certámenes y repertorio exigente. El resultado final (musical, humano y escénico) se sostiene sobre una fórmula que la banda ha ido puliendo: una historia popular, una producción comunitaria y una cantera que no solo aprende, sino que se sube al escenario y se convierte en parte del relato. En el Arena, el 25 de diciembre volvió a funcionar la idea: convertir la música de banda en una experiencia total, capaz de atraer a públicos que, quizá, no irían a un concierto “convencional”, pero sí a un viaje a Nunca Jamás.