Lalín da la bienvenida a 20 nuevos vecinos con las cestas de natalidad

El Concello de Lalín aprovechó la jornada de Nochebuena para poner el broche al año en su programa de apoyo a la natalidad con la entrega de veinte cestas de bienvenida a recién nacidos. El alcalde, José Crespo, y los concejales Avelino Souto (Política Social e Infancia) y Marcos Mariño (Agricultura) trasladaron a las familias «o agarimo e o acompañamento da comunidade» en este inicio de vida.

Las cestas, destinadas a 11 niñas y 9 niños, fueron recogidas por una veintena de familias residentes en el municipio. Catorce proceden del casco urbano de Lalín y el resto se distribuye entre Vilatuxe, Santiso, Palio, Bendoiro, Donsión y Donramiro.

Avelino Souto, junto a una de las madres beneficiarias. / Cedida

El lote de bienvenida incluye diversos productos básicos para el cuidado de recién nacidos. El plazo para presentar solicitudes estuvo abierto todo el año y, en el caso de nacimientos, adopciones o constituciones de tutela producidos este mes de diciembre, permanecerá hasta el 20 de enero de 2026. Podrán cursar las ayudas quienes sean progenitores de un nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025; adoptantes o personas con guarda con fines adoptivos en ese mismo periodo; o tutores legales, siempre que la tutela se constituya dentro de esas fechas.

Entre los requisitos figura que todos los integrantes de la unidad familiar estén empadronados en Lalín en el momento de la solicitud y permanezcan durante los dos años posteriores a la concesión. Este extremo será verificado de oficio y su incumplimiento podría implicar el reintegro de la ayuda.

En lo que va de año, y con el plazo aún abierto hasta enero, el programa suma 58 familias beneficiarias y 59 menores.