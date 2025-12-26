El BNG solicita un observatorio municipal de la vivienda en Lalín

El BNG de Lalín reclama la creación de un observatorio municipal de vivienda que estudie el parque inmobiliario, detecte problemas y proponga soluciones para diseñar una estrategia real a medio y largo plazo. Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, critica que, pese a ser una de las principales preocupaciones vecinales, el gobierno del PP «segue a improvisar, a anunciar parches doutras administracións» con una «política errática coa que o señor Crespo só quere facer que fai, sen dar solucións na práctica».

La nacionalista dice que un gobierno serio «ten que estudar o parque inmobiliario municipal, identificar problemas, aportar solucións e atender ás necesidades da xente». Frente a ello, acusa al alcalde de limitarse a «crear unha oficina municipal infradotada e da que nada sabemos cinco anos despois».

El BNG refiere que Lalín dispone de casi 12.000 viviendas, más de 3.300 (28%) vacías, según portales como Idealista. El IGE dibuja además un parque «antigo»: casi el 65% supera los 35 años y la construcción reciente se concentra entre 2001 y 2010; entre 2011 y 2020 no llegan a 200 nuevas. Añade que en la mitad se detectan problemas de entorno y que la oferta de alquiler es «escasa», lo que supone un «tapón» para fijar proyectos de vida en el municipio.