El BNG solicita un observatorio municipal de la vivienda en Lalín
Refiere que la localidad dispone de casi 12.000 viviendas, más de 3.300 (28%) vacías
El BNG de Lalín reclama la creación de un observatorio municipal de vivienda que estudie el parque inmobiliario, detecte problemas y proponga soluciones para diseñar una estrategia real a medio y largo plazo. Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, critica que, pese a ser una de las principales preocupaciones vecinales, el gobierno del PP «segue a improvisar, a anunciar parches doutras administracións» con una «política errática coa que o señor Crespo só quere facer que fai, sen dar solucións na práctica».
La nacionalista dice que un gobierno serio «ten que estudar o parque inmobiliario municipal, identificar problemas, aportar solucións e atender ás necesidades da xente». Frente a ello, acusa al alcalde de limitarse a «crear unha oficina municipal infradotada e da que nada sabemos cinco anos despois».
El BNG refiere que Lalín dispone de casi 12.000 viviendas, más de 3.300 (28%) vacías, según portales como Idealista. El IGE dibuja además un parque «antigo»: casi el 65% supera los 35 años y la construcción reciente se concentra entre 2001 y 2010; entre 2011 y 2020 no llegan a 200 nuevas. Añade que en la mitad se detectan problemas de entorno y que la oferta de alquiler es «escasa», lo que supone un «tapón» para fijar proyectos de vida en el municipio.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%
- Cuarenta años repitiendo COU
- Davila 23/12/2025