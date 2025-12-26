Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG solicita un observatorio municipal de la vivienda en Lalín

Refiere que la localidad dispone de casi 12.000 viviendas, más de 3.300 (28%) vacías

Inmuebles en alquiler en Lalín. / Bernabé/Ángel Abeledo

Xan Salgueiro

Lalín

El BNG de Lalín reclama la creación de un observatorio municipal de vivienda que estudie el parque inmobiliario, detecte problemas y proponga soluciones para diseñar una estrategia real a medio y largo plazo. Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, critica que, pese a ser una de las principales preocupaciones vecinales, el gobierno del PP «segue a improvisar, a anunciar parches doutras administracións» con una «política errática coa que o señor Crespo só quere facer que fai, sen dar solucións na práctica».

La nacionalista dice que un gobierno serio «ten que estudar o parque inmobiliario municipal, identificar problemas, aportar solucións e atender ás necesidades da xente». Frente a ello, acusa al alcalde de limitarse a «crear unha oficina municipal infradotada e da que nada sabemos cinco anos despois».

El BNG refiere que Lalín dispone de casi 12.000 viviendas, más de 3.300 (28%) vacías, según portales como Idealista. El IGE dibuja además un parque «antigo»: casi el 65% supera los 35 años y la construcción reciente se concentra entre 2001 y 2010; entre 2011 y 2020 no llegan a 200 nuevas. Añade que en la mitad se detectan problemas de entorno y que la oferta de alquiler es «escasa», lo que supone un «tapón» para fijar proyectos de vida en el municipio.

