Actos solidarios y calles llenas de gente por Navidad

La Navidad inundó en los últimos días las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La lluvia dio tregua y numerosos vecinos se echaron a las calles para participar en los diferentes actos organizados para la ocasión. Hubo cabalgatas, recepciones y actos solidarios, todos ellos con una gran participación.

Los vecinos llenaron las calles para ver la cabalgata.| Bernabé

Uno de esos actos fue la ya tradicional San Silvestre Acuática, celebrada en la mañana del día 24 en la piscina climatizada de A Estrada, con Damián Cortés como presentador. La convocatoria reunió a 121 participantes, recogiendo en torno a 450 kilos de alimentos no perecederos que se donarán a Cáritas Parroquial A Estrada. Al margen del lado solidario, quedaba por ver cuál de los seis equipos se llevaba la victoria en esta carrera por relevos. Finalmente ganó el equipo de la nadadora Paula Pena, por delante de los de Marco Díaz y Carlos Loureiro.

Salida de la San Silvestre Acuática. | Bernabé

En la misma mañana pero en la Praza do Mercado se organizó un mercadillo que contó con la participación de diferentes productores del municipio estradense. No muy lejos de allí, en la calle Calvo Sotelo, la asociación Patiñas preparó un mercadillo con el que recaudar fondos para ayudar a los perros y gatos abandonados.

Santa Claus acudió a su cita en A Bandeira. | Bernabé

Ya por la tarde, las calles de A Estrada se llenaron hasta los topes para asistir a la cabalgata de Papá Noel, un camino por las calles centrales que terminó con recepción ante el consistorio. Esa cabalgata fue el preámbulo de una concurrida sesión de precena de Navidad, siendo muy complicado encontrar sitio en los abarrotados bares y cafeterías de la villa.

Productos locales en el Novo Mercado de A Estrada. | Bernabé

Hoy se organizará una fiesta Pre Fin de Año en la Fundación de A Estrada a las 21.30 horas y abrirá sus puertas la exposición sobre las Guerreras K-Pop.

Puesto de la asociación Patiñas A Estrada.| Bernabé

En Lalín se dio continuidad a la exitosa programación de las Aldeas de Nadal, con la visita de numerosos visitantes. En consistorio de Silleda fue el día 24 una de las paradas de Papá Noel, con recepción a los más pequeños. Ayer, repitió visita al municipio, acudiendo la fiesta infantil organizada en el Centro Cultural Vista Alegre en Bandeira. También en Silleda está calendada para hoy a las 18.00 en el salón de actos del Concello la puesta en escena de la obra «Costureira bonita», de Cris Collazo.