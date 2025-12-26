Actos solidarios y calles llenas de gente por Navidad
La San Silvestre Acuática recoge 450 kilos de alimentos no perecederos para donar a Cáritas
La Navidad inundó en los últimos días las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La lluvia dio tregua y numerosos vecinos se echaron a las calles para participar en los diferentes actos organizados para la ocasión. Hubo cabalgatas, recepciones y actos solidarios, todos ellos con una gran participación.
Uno de esos actos fue la ya tradicional San Silvestre Acuática, celebrada en la mañana del día 24 en la piscina climatizada de A Estrada, con Damián Cortés como presentador. La convocatoria reunió a 121 participantes, recogiendo en torno a 450 kilos de alimentos no perecederos que se donarán a Cáritas Parroquial A Estrada. Al margen del lado solidario, quedaba por ver cuál de los seis equipos se llevaba la victoria en esta carrera por relevos. Finalmente ganó el equipo de la nadadora Paula Pena, por delante de los de Marco Díaz y Carlos Loureiro.
En la misma mañana pero en la Praza do Mercado se organizó un mercadillo que contó con la participación de diferentes productores del municipio estradense. No muy lejos de allí, en la calle Calvo Sotelo, la asociación Patiñas preparó un mercadillo con el que recaudar fondos para ayudar a los perros y gatos abandonados.
Ya por la tarde, las calles de A Estrada se llenaron hasta los topes para asistir a la cabalgata de Papá Noel, un camino por las calles centrales que terminó con recepción ante el consistorio. Esa cabalgata fue el preámbulo de una concurrida sesión de precena de Navidad, siendo muy complicado encontrar sitio en los abarrotados bares y cafeterías de la villa.
Hoy se organizará una fiesta Pre Fin de Año en la Fundación de A Estrada a las 21.30 horas y abrirá sus puertas la exposición sobre las Guerreras K-Pop.
En Lalín se dio continuidad a la exitosa programación de las Aldeas de Nadal, con la visita de numerosos visitantes. En consistorio de Silleda fue el día 24 una de las paradas de Papá Noel, con recepción a los más pequeños. Ayer, repitió visita al municipio, acudiendo la fiesta infantil organizada en el Centro Cultural Vista Alegre en Bandeira. También en Silleda está calendada para hoy a las 18.00 en el salón de actos del Concello la puesta en escena de la obra «Costureira bonita», de Cris Collazo.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%
- Cuarenta años repitiendo COU
- Davila 23/12/2025