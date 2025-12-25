Tres personas heridas, dos de ellas graves, en un accidente de tráfico en Forcarei

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas de carácter grave, tras un accidente de tráfico registrado en la tarde de hoy jueves en el Concello de Forcarei.

El siniestro se produjo en la carretera N-541, a la altura del kilómetro 58, a su paso por la parroquia de Ventoxo. Fue un particular quien alertó al 112 Galicia alrededor de las 18:30 horas, indicando que se trataba de una colisión frontal entre dos vehículos y que había personas heridas, alguna de ellas posiblemente atrapada. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Deza, al GES de A Estrada y a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, se confirmó que no había personas atrapadas en el interior de los vehículos, que habían chocado frontalmente. Con todo, las tres personas precisaron ser trasladadas al centro hospitalario de referencia, dos de ellas -el conductor de uno de los coches y una mujer que iba en el asiento del copiloto del otro- con pronóstico grave.

Lo aparatoso del accidente obligó a cortar el tráfico en la N-541 en ambos sentidos durante más de media hora, lo que provocó largas retenciones.