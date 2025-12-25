Noa Lalín e Sheila López, gañadoras do II Concurso de Postais Aldeas de Nadal
Noa Lalín Bodaño (6 anos) e Sheila López Vázquez (11 anos) foron elixidas como gañadoras do II Concurso de Postais “Aldeas de Nadal” 2025, un certame promovido pola Biblioteca Municipal Varela Jácome co obxectivo de fomentar a creatividade e a expresión artística entre a rapazada de Lalín.
Segundo avanzou a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, Noa Lalín impúxose na categoría A (de 3 a 6 anos) co traballo titulado “Boliña de Nadal”, mentres que Sheila López acadou o primeiro premio na categoría B (de 7 a 12 anos) coa obra “Aldea dos trasnos”.
A entrega de premios celebrarase o venres 9 de xaneiro nun acto na Biblioteca Municipal, no que tamén se repartirán os diplomas correspondentes ás mencións especiais e á participación dos 24 nenos e nenas que concorreron nesta edición.
Ademais, co conxunto das postais presentadas organizarase unha exposición na planta baixa da Biblioteca Municipal, que poderá visitarse do venres 26 de decembro ata o 9 de xaneiro de 2026, coincidindo coa clausura do certame e a entrega oficial de premios e diplomas.
Por outra banda, as Aldeas de Nadal continúan estes días coa súa exitosa programación. Actividades, obradoiros, contacontos ou rutas máxicas forman parte dunha oferta que non para e que enche de risas, ilusións e bos momentos as rúas de Lalín. As voces de Musicalín desexaron unha Noite de Paz na véspera de Nadal.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%
- Cuarenta años repitiendo COU
- Davila 23/12/2025
- El Casco Vello de Vigo se entrega a la 'Tardebuena': reencuentros, vermú y brindis antes de la cena en familia