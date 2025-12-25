El Gaucho, brasas que no se apagan
Ochenta exempleados de la histórica parrillada de Lamela sorprenden a sus propietarios, José Luis Otero y Norma Requeijo, en un emotivo homenaje de despedida. El establecimiento, fundado en 1977, continúa abierto con una nueva gerencia.
Donde hubo fuego, quedan rescoldos, reza el dicho que bien puede aplicarse a lo que está sucediendo con El Gaucho en las últimas semanas, al trascender la jubilación de sus propietarios y su traspaso a una nueva gerencia. El martes 23 de diciembre, unas ochenta personas, exempleados de la conocida parrillada de Lamela, volvieron a sus comedores para rendir un homenaje sorpresa a José Luis Otero y Norma Requeijo, en una emotiva despedida con motivo de su jubilación.
El encuentro, organizado de forma discreta por antiguos compañeros y compañeras, reunió a trabajadores que en distintas épocas pasaron por la emblemática parrillada familiar, abierta en 1977 y convertida durante casi medio siglo en un punto de referencia gastronómico de la comarca de Deza.
La celebración tuvo lugar en un ambiente festivo y cargado de recuerdos, donde se sucedieron anécdotas, abrazos y agradecimientos por la trayectoria profesional de la pareja. José Luis y Norma dedicaron toda su vida a la parrillada, acompañando con su trabajo a generaciones de clientes y dejando un sello personal en la cultura del churrasco y la parrilla en la zona.
Durante el homenaje, varios de los asistentes tomaron la palabra para destacar la importancia humana y profesional de José Luis y de Norma, subrayando su compromiso con el equipo y su capacidad de hacer sentir a todos como parte de una gran familia.
En el acto, entre aplausos, los homenajeados recibieron obsequios y flores como símbolo de cariño y gratitud, así como los mejores deseos para esta nueva etapa de sus vidas. Los exempleados aprovecharon para desearles una jubilación plena, llena de salud, descanso y tiempo con sus seres queridos.
Este reconocimiento, surgido de forma espontánea y afectuosa, sirvió no solo para celebrar los años de dedicación de José Luis y Norma, sino también para reunir a quienes compartieron años de trabajo y experiencias en El Gaucho, dejando patente el fuerte vínculo creado entre ellos a lo largo de los años. Visiblemente emocionados, los homenajeados agradecieron la sorpresa y el afecto recibido, destacando el orgullo que sienten por haber compartido camino con tantas personas a lo largo de los años.
