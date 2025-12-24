Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Un show «banal e de variedades» en el Casino

La cafetería del Círculo de Recreo-Casino de Lalín acoge este sábado a medianoche el espectáculo «Gran Show», con Sandra Fondevila, Alberto Granja, Antón Ramos, Diego Sieiro y Vito da Silva. La organización adelanta que se unirán otros artistas a un evento que denomina «un show banal e de variedades».

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents