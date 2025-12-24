Sesión navideña de bingo en el local de A Xesta

El local social de la parroquia lalinense de A Xesta celebra este sábado, desde las 21.00 horas, un bingo especial con motivo de las fiestas navideñas. La jornada contará con variados premios, además de pinchos y música para amenizar la velada. A Xesta ya anunció una fiesta de fin de año con música, cotillón, copa de bienvenida a 2026 y chocolate con churros.