Segunda Liga de Tute en Souto de Vea

El Mesón A Parra y la Taberna O Quinteiro colaboran en la segunda Liga de Tute que se organiza en la parroquia estradense de Souto de Vea. Se disputará hasta marzo del 2026, donde las partidas se jugarán a partir de las 19.30 horas en los locales citados. Contará con un máximo de 24 parejas, y la inscripción será de 60 puntos por dúo.