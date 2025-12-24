Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rompen un cristal e intentan forzar la puerta principal del polideportivo

Cristal roto en la entrada.

REDACCIÓN

Silleda

Silleda registró en la noche del lunes al martes actos vandálicos en el pabellón municipal César G. Gares. Según informó el Concello, se produjeron daños de consideración en una cristalera, que fue rota de una patada, y en la puerta de acceso, objeto de un intento de forzado.

La Policía Local, que realizó comprobaciones al conocerse lo sucedido, mantiene abierta una investigación para esclarecer su autoría. Durante la tarde del martes estaba prevista la reparación de los desperfectos, con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad en el uso de estas instalaciones deportivas municipales. El gobierno condena este tipo de comportamientos «totalmente inxustificables», que suponen «un prexuízo directo á veciñanza e ao uso de instalaciones de todos».

