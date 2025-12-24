Rodeiro celebra el 27 su II Gala do Deporte y el Trofeo Paco Proas

Rodeiro vivirá este sábado 27 de diciembre una tarde dedicada al deporte y a la solidaridad con dos citas consecutivas: el Trofeo Paco Proas, de carácter benéfico, y la II Gala do Deporte.

La jornada arrancará a las 18:00 horas en el campo de A Raña, con el trofeo solidario, que vuelve a enfrentar a los equipos Veterans Prefabricados Faro y Cogal Rodeiro CF. A continuación, a las 20:00 horas, el pabellón será el escenario de la segunda edición de la gala, creada para reconocer la actividad deportiva local y los valores asociados a su práctica.

En el acto se entregarán distinciones en cuatro categorías: Mérito Deportivo, Valores Deportivos, Histórico y Apoyo al Deporte, con el objetivo de visibilizar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de deportistas, entidades y colaboradores vinculados al municipio, así como fomentar la práctica deportiva entre la población más joven y el conjunto de vecinos.

En Mérito Deportivo se premiará, por cada club o equipo federado local, a un deportista de Rodeiro o vinculado a la actividad deportiva del municipio que haya destacado por su rendimiento. El reconocimiento a los Valores Deportivos distinguirá actitudes ejemplares dentro y fuera del campo, basadas en el respeto y el compromiso. La categoría Histórico rendirá homenaje a quienes han impulsado la práctica deportiva en Rodeiro. Y Apoyo al Deporte reconocerá a personas, empresas o entidades que colaboran con recursos humanos, materiales o económicos para fomentar el deporte.

Durante la gala, organizada por la Concejalía de Deportes, habrá demostraciones de modalidades como zumba, con la intención de dar visibilidad a diferentes prácticas y animar a la participación. Tanto en el partido como en la gala se habilitará una recogida solidaria de alimentos y de regalos usados en perfecto estado, destinada a ayudar a las familias que atraviesan dificultades.