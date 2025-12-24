Reformarán el albergue de Sabucedo con vistas a la próxima Rapa das Bestas

El Concello de A Estrada continúa avanzando en el expediente para la contratación de la reforma del albergue turístico existente en la parroquia de Sabucedo, las únicas instalaciones de esta naturaleza que hay en el municipio. El procedimiento para la licitación de las obras sigue su curso, con la previsión de que las obras puedan quedar contratadas en el mes de enero. El alcalde, Gonzalo Louzao, expresó ayer la intención de que la reforma pueda quedar completada para la celebración de la próxima edición de la Rapa das Bestas.

La administración autonómica obtuvo fondos para esta reforma a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Norte. En estos momentos el proceso está en fase de presentación de ofertas, por lo que se espera que en las primeras semanas del año se conozca el número de empresas que concurren a la licitación. El presupuesto ronda los 67.000 euros.

Resuelta la adjudicación, y contando con que el plazo de ejecución de las obras programadas es de tres meses, habría margen suficiente para que estas instalaciones turísticas estén a tiempo para la Rapa, que es el primer fin de semana del mes de julio.

El gobierno local aprovechó la última celebración de esta Festa de Interese Turístico Internacional para anunciar su intención de actuar sobre este edificio y entregarlo, «nas mellores condicións posibles», a la asociación Rapa das Bestas, que preside Paulo Vicente Monteagudo. Como defendió siempre el ejecutivo que encabeza Louzao, es este colectivo el que mejor conoce y puede aprovechar todo el potencial turístico que tiene Sabucedo y la propia Rapa, ideando alternativas para contribuir a desestacionalizar la demanda y que esta parroquia sea visitada a lo largo de todo el año.

El proyecto tiene previsto actuar sobre la envolvente del inmueble, que presenta importantes filtraciones y humedades; una adecuación de los acabados interiores e instalar placas solares para mejorar la eficiencia energética, por lo que habrá trabajos tanto en el exterior como en el interior del albergue.

En lo que respecta a las actuaciones exteriores, se mejorarán las dos zonas donde la fachada es de cantería y de mortero. Se procederá también al sellado en las zonas de carpintería exterior y también al lavado de la cubierta, incluidos canalones y bajantes y retejado, sustituyendo piezas rotas y desconchadas. Se incluye de igual modo la dotación de un desagüe para el foso del ascensor.

En cuanto a los arreglos de las zonas del interior, la actuación incluye un picado de los revestimientos dañados por la humedad y aplicación de nuevos en los que no son recuperables. Habrá también un lijado y saneado de los paramentos y techos interiores que presentan desconchados y humedades, así como una actuación de pintado.