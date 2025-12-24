Peter Pan protagoniza el concierto de Navidad

La Banda de Música de Vilatuxe ofrece este jueves en el Lalín Arena (20.00 horas) su concierto de Navidad, titulado Peter Pan. El espectáculo está dirigido por Víctor Manuel Vilariño, y contará con el coro de niños y niñas de la Emusi, María Domínguez, Fran Lareu, Martiño Mato y Cristina Collazo. Las entradas pudieron retirarse días atrás tanto en el auditorio de Vilatuxe como en el propio multiusos.