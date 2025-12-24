Patiñas celebra un Mercadillo Solidario en la rúa Calvo Sotelo
REDACCIÓN
La calle Calvo Sotelo se teñirá mañana de solidaridad con los animales en un evento que organiza la asociación Patiñas A Estrada. Coincidiendo con la víspera de Navidad, celebrarán un Mercadillo Solidario a lo largo de todo el día destinado íntegramente a apoyar a los gatos que habitan en las diversas colonias felinas del concello.
Su stand se colocará en su lugar habitual, en la Calvo Sotelo, frente a la oficina Bamarti, un punto céntrico de la villa para facilitar la participación ciudadana de los estradenses que paseen apurando las últimas compras navideñas. Los asistentes podrán colaborar adquiriendo diversos artículos, cuyas ventas se transformarán directamente en sacos de pienso, tratamientos veterinarios, vacunas y rescates de urgencia que significan nuevas oportunidades de adopción para los gatos de la calle.
Desde la organización subrayan la importancia de las aportaciones vecinales para facilitar su cuidado: «Cada gesto cuenta. Tu colaboración marca la diferencia y tu ayuda les puede cambiar la vida», señalan.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo