Patiñas celebra un Mercadillo Solidario en la rúa Calvo Sotelo

La calle Calvo Sotelo se teñirá mañana de solidaridad con los animales en un evento que organiza la asociación Patiñas A Estrada. Coincidiendo con la víspera de Navidad, celebrarán un Mercadillo Solidario a lo largo de todo el día destinado íntegramente a apoyar a los gatos que habitan en las diversas colonias felinas del concello.

Su stand se colocará en su lugar habitual, en la Calvo Sotelo, frente a la oficina Bamarti, un punto céntrico de la villa para facilitar la participación ciudadana de los estradenses que paseen apurando las últimas compras navideñas. Los asistentes podrán colaborar adquiriendo diversos artículos, cuyas ventas se transformarán directamente en sacos de pienso, tratamientos veterinarios, vacunas y rescates de urgencia que significan nuevas oportunidades de adopción para los gatos de la calle.

Desde la organización subrayan la importancia de las aportaciones vecinales para facilitar su cuidado: «Cada gesto cuenta. Tu colaboración marca la diferencia y tu ayuda les puede cambiar la vida», señalan.