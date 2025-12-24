Papá Noel recorre A Estrada y hace recepción en el palco de la música
La cabalgata saldrá a las 18.00 horas de A Baiuca, y pasará por el centro
REDACCIÓN
El Concello de A Estrada recibe hoy a Papá Noel, que saldrá de A Baiuca a las 18.00 horas en su tradicional cabalgata., y escuchará los deseos de niños y niñas en una recepción en el palco de la música de la alameda.
El recorrido para la cabalgata utilizará la Rúa Varela Buxán para cruzar hasta la Avenida Fernando Conde. De allí, subirá por las calles Ulla y Calvo Sotelo hasta la Praza de Galicia, donde tomarán Serafín Pazo para encaminarse hacia la Praza da Constitución.
Aparte de algunas propuestas que tuvieron lugar ayer, el Novo Mercado abrirá hoy sus puertas para acoger su Mercado de Nadal con productos de proximidad. En el plano deportivo, la solidaridad se pondrá el traje de baño en la piscina climatizada, donde a hoy las 12.00 horas comenzará la San Silvestre Acuática.
El viernes Pablo Díaz actuará con el espectáculo «Contando números, cantando cores» en la Sala Abanca, a las 18.30 horas, y en la Fundación de Exposiciones y Congresos, a partir de las 21.30, habrá Fiesta Pre Fin de Año. El sábado, en la Calvo Sotelo estará la Rondalla del Centro Cultural a Merced de Chaín a partir de las 13.00 horas y, a las 12.30 horas, A Gramola Gominola en el Teatro Principal. Por último, también el sábado, habrá un novedoso showcooking infantil en la Sala Abanca, a las 12.00 y a las 18.00 horas, que necesita inscripción previa en el Concello, en el Departamento de Cultura.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo