Papá Noel recorre A Estrada y hace recepción en el palco de la música

El Concello de A Estrada recibe hoy a Papá Noel, que saldrá de A Baiuca a las 18.00 horas en su tradicional cabalgata., y escuchará los deseos de niños y niñas en una recepción en el palco de la música de la alameda.

El recorrido para la cabalgata utilizará la Rúa Varela Buxán para cruzar hasta la Avenida Fernando Conde. De allí, subirá por las calles Ulla y Calvo Sotelo hasta la Praza de Galicia, donde tomarán Serafín Pazo para encaminarse hacia la Praza da Constitución.

Aparte de algunas propuestas que tuvieron lugar ayer, el Novo Mercado abrirá hoy sus puertas para acoger su Mercado de Nadal con productos de proximidad. En el plano deportivo, la solidaridad se pondrá el traje de baño en la piscina climatizada, donde a hoy las 12.00 horas comenzará la San Silvestre Acuática.

El viernes Pablo Díaz actuará con el espectáculo «Contando números, cantando cores» en la Sala Abanca, a las 18.30 horas, y en la Fundación de Exposiciones y Congresos, a partir de las 21.30, habrá Fiesta Pre Fin de Año. El sábado, en la Calvo Sotelo estará la Rondalla del Centro Cultural a Merced de Chaín a partir de las 13.00 horas y, a las 12.30 horas, A Gramola Gominola en el Teatro Principal. Por último, también el sábado, habrá un novedoso showcooking infantil en la Sala Abanca, a las 12.00 y a las 18.00 horas, que necesita inscripción previa en el Concello, en el Departamento de Cultura.