«O éxito de Christian é froito do seu talento e do esforzo constante»

Recepción oficial en Silleda al joven piloto

El joven piloto y su padre, con la alcaldesa y las concejalas.

Xan Salgueiro

Silleda

El Concello de Silleda recibió a Christian Costoya, campeón de Europa de karting de la FIA y vencedor de las WSK Euro Series, que acaba de fichar por McLaren como integrante de su programa de desarrollo de pilotos. El deportista silledense, de 15 años, fue recibido por la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y las concejalas de Deportes, Mónica González Conde, y de Educación, Ángela Troitiño Gil, en un acto de reconocimiento institucional a su trayectoria y a sus recientes éxitos en el automovilismo internacional.

Durante la recepción, Costoya firmó en el Libro de Honor del Concello, donde dejó constancia de su agradecimiento por el apoyo recibido por parte de la administración local, y puso en valor la importancia del respaldo económico e institucional para poder desarrollar su carrera deportiva. «É un orgullo para Silleda ver como un mozo do noso concello acada metas tan importantes a nivel internacional», reseñó la alcaldesa. «O éxito de Christian é froito do seu talento e do seu esforzo constante», remarcó.

