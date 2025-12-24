Lalinenses con moita rodaxe
Tamara Seijas e a Banda de Música Popular de Muimenta recibiron os premios Lalinenses do Ano 2025. A ciclista foi recoñecida pola súa temporada de éxitos e pola visibilización do deporte feminino, mentres que a formación musical recibiu o galardón «Toda unha vida» no ano do seu 150º aniversario.
O vestíbulo do Concello de Lalín acolleu o acto de entrega dos Premios Lalinenses do Ano 2025, unha distinción que se concede desde 2006 para poñer en valor o talento, o esforzo e o compromiso co concello. A elección das persoas e entidades premiadas correspondeu, como é habitual, a un xurado «amplo e plural» integrado por representantes de colectivos sociais, culturais e deportivos, ademais de medios de comunicación, que se reuniu no consistorio o mércores 17 de decembro e adoptou os acordos por unanimidade.
Na categoría individual, o recoñecemento foi para Tamara Seijas Fernández, polos resultados acadados este ano a nivel autonómico e nacional e pola súa contribución á visibilización do deporte feminino. O guion do acto destacou a capacidade da deportista para reinventarse tras pasar por disciplinas como o balonmán e a hípica, antes de apostar polo ciclismo, no que en pouco tempo sumou importantes logros. Entre eles, salientouse o seu subcampionato na Copa de España de XC Maratón, ademais de títulos como campioa galega en diferentes modalidades, e a consolidación da súa carreira coa súa incorporación a un equipo histórico como Supermercados Froiz. A entrega do premio correu a cargo do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, o tamén lalinense Román Rodríguez González.
O galardón a «Toda unha vida» recaeu na Banda de Música Popular de Muimenta, que celebra 150 anos de historia cunha actividade «ininterrompida», mantendo viva a tradición musical na comarca e en Galicia. A traxectoria da formación remóntase a hai século e medio, cando, segundo se lembrou no acto, o veciño José Vilariño García e nove compañeiros impulsaron unha banda que, máis alá do entretemento, foi «voz, identidade e celebración» para a comunidade. «Contra guerras, emigracións e o paso dos anos, Muimenta nunca deixou de soar. Foi escola, foi familia e foi tradición viva, pasando a música de xeración en xeración», reseñou o mestre de cerimonias, Gúmer Portas, director de Radio Lalín. O acto puxo o foco na continuidade da agrupación a través de épocas difíciles, co relevo xeracional de músicos, directores, xuntas directivas e socios. O premio foi entregado polo alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, e recollido por Antonio Prieto Vázquez, presidenta da banda, e Manuel Castro García, Castelo, o seu músico máis veterano. Juan Quintela Souto, presidente da Sociedade Musical de Muimenta, repasou a historia da agrupación, que lle botou unhas pezas, como non podía ser doutro xeito.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo