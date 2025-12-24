Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalinenses con moita rodaxe

Tamara Seijas e a Banda de Música Popular de Muimenta recibiron os premios Lalinenses do Ano 2025. A ciclista foi recoñecida pola súa temporada de éxitos e pola visibilización do deporte feminino, mentres que a formación musical recibiu o galardón «Toda unha vida» no ano do seu 150º aniversario.

Entrega de premios a Tamara Seijas e á Banda de Muimenta no «hall» consistorial. | Bernabé

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

O vestíbulo do Concello de Lalín acolleu o acto de entrega dos Premios Lalinenses do Ano 2025, unha distinción que se concede desde 2006 para poñer en valor o talento, o esforzo e o compromiso co concello. A elección das persoas e entidades premiadas correspondeu, como é habitual, a un xurado «amplo e plural» integrado por representantes de colectivos sociais, culturais e deportivos, ademais de medios de comunicación, que se reuniu no consistorio o mércores 17 de decembro e adoptou os acordos por unanimidade.

Na categoría individual, o recoñecemento foi para Tamara Seijas Fernández, polos resultados acadados este ano a nivel autonómico e nacional e pola súa contribución á visibilización do deporte feminino. O guion do acto destacou a capacidade da deportista para reinventarse tras pasar por disciplinas como o balonmán e a hípica, antes de apostar polo ciclismo, no que en pouco tempo sumou importantes logros. Entre eles, salientouse o seu subcampionato na Copa de España de XC Maratón, ademais de títulos como campioa galega en diferentes modalidades, e a consolidación da súa carreira coa súa incorporación a un equipo histórico como Supermercados Froiz. A entrega do premio correu a cargo do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, o tamén lalinense Román Rodríguez González.

O galardón a «Toda unha vida» recaeu na Banda de Música Popular de Muimenta, que celebra 150 anos de historia cunha actividade «ininterrompida», mantendo viva a tradición musical na comarca e en Galicia. A traxectoria da formación remóntase a hai século e medio, cando, segundo se lembrou no acto, o veciño José Vilariño García e nove compañeiros impulsaron unha banda que, máis alá do entretemento, foi «voz, identidade e celebración» para a comunidade. «Contra guerras, emigracións e o paso dos anos, Muimenta nunca deixou de soar. Foi escola, foi familia e foi tradición viva, pasando a música de xeración en xeración», reseñou o mestre de cerimonias, Gúmer Portas, director de Radio Lalín. O acto puxo o foco na continuidade da agrupación a través de épocas difíciles, co relevo xeracional de músicos, directores, xuntas directivas e socios. O premio foi entregado polo alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, e recollido por Antonio Prieto Vázquez, presidenta da banda, e Manuel Castro García, Castelo, o seu músico máis veterano. Juan Quintela Souto, presidente da Sociedade Musical de Muimenta, repasou a historia da agrupación, que lle botou unhas pezas, como non podía ser doutro xeito.

