Lalín aprueba un presupuesto «co que o Concello non vai quedar hipotecado»

El gobierno local de Lalín, apoyado por Compromiso, sacó adelante este martes los presupuestos de 2026, cifrados en 34.917.410 euros y que, como había indicado días atrás la edil de Facenda, Paz Pérez, suponen un alza de más de 13 millones respecto a 2025. En ese incremento se contemplan los fondos para comenzar a desarrollar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Inteligente (EDIL, de la que tiene que estar ejecutada el 30% dentro de un año) y el crédito de 4.236.975 euros para financiar parte de esas inversiones. El préstamo va a tener una carencia de dos años.

Con ese nuevo crédito, Lalín pasará a mantener una deuda con los bancos de 11,9 millones. Esta cuestión despertó las críticas de Bloque y PSOE. Para Francisco Vilariño, si se divide la cuantía entre los 20.292 habitantes que muestra el último padrón, resulta que «cada vecino va a deber 586 euros», sin tener en cuenta que además de los préstamos Lalín tendrá que pagar al año 500.000 euros en intereses. Desde las filas socialistas su portavoz, Alba Forno, duda de que Lalín ejecute los 6,5 millones de la EDIL y afea al gobierno por incluir una obra, la Praza de Abastos, que pudo ejecutarse tiempo atrás si no se hubiese perdido una ayuda del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep).

Paz Pérez, igual que hizo el alcalde, José Crespo, aseguró que el Concello no va a quedar hipotecado con esta deuda viva, al ser un débito «controlado e por debaixo da fronteira do 75% que marca a norma para ter a tutela o Estado». Ahora mismo, la deuda del Concello está en el 43% respecto a los ingresos corrientes liquidados, y con el próximo presupuesto quedará por debajo del 65. «Está en niveis legais, pero perigosos, Veñen anos nos que imos depender doutras administracións», matizó el portavoz de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña. El regidor, José Crespo, confía en que las ayudas de otras administraciones permitan que finamente haya que recurrir a un préstamo inferior a esos 4,2 millones.

Ayudas nominativas

El presupuesto se elaboró de forma consensuada con Compromiso, que forzó a cambio un incremento en las ayudas al deporte base o ubicaciones estratégicas para tanques de agua. Pero este partido, al igual que PSOE y Bloque, ve excesiva la carga impositiva y echa en falta inversión en vivienda mediante la compra de terreno edificable. En este punto el regidor, José Crespo, recordó que «estamos poñendo solares a disposición da Xunta. Cando o Estado lle dea máis diñeiro, a Xunta construirá máis. Non se vai deixar de facer vivenda social por falta de solares, e eu estou falando coa conselleira, estamos traballando noutro paquete de vivendas».

Desde las filas de la oposición, se lamentó que en las cuentas del año que viene «apenas hai incremento en comercio, seguridade cidadá ou rural, mentres a suba no deporte base, de 60.000 a 80.000 euros, é ridícula a pesar de que ingresan 84.188 neste concepto, e hai cero euros destinados a vivenda», lamenta Vilariño. Forno completa estas críticas recordando que en concellos como Ares o As Pontes sí se especifican partidas económicas para vivienda, e hizo hincapié en el descenso de las ayudas nominativas a Aspadeza (pasa de 10.000 a 5.000 euros), o los 35.400 a la AED, lejos de los 100.000 que había prometido el PP, y que sin embargo suben desde los 15.400 para contemplar el Bono Comercio. A las críticas de Forno por no incluir una ayuda específica para Roteiros, Paz Pérez señaló que el colectivo puede acogerse a la línea de subvenciones culturales o deportivas. Sobre esos poco más de 35.000 euros, Cuiña apuntó que el colectivo «era reivindicativo cando lle multiplicamos por sete as axudas. Agora, respecto o seu silencio cando se lle rebaixa sete veces para 2026».

No hubo críticas a incrementos como el de los 10.000 a los 20.000 euros para un posible nuevo taller de empleo, o de los 25.000 a los 45.000 euros para citas como Feiradeza o Alvariza.

La cuota de la mancomunidad alcanza los 126.000 euros

La previsión económica de las arcas municipales de Lalín para el año que viene contempla transferencias como los 700.000 euros para el Padroado Cultural (este año se cifraban en 672.000) o los 126.000 a la Mancomunidade Terras de Deza (95.000). Lalín sube también las ayudas al carné de conducir, que pasa de los 10.000 a los 15.000 euros, así como a las fiestas populares, con un global que sube de los 100.000 a los 200.000. Reserva para el año que viene 400.000 euros para licitar el mantenimiento de zonas verdes y jardines, 50.000 para el nuevo suministro de vestuario y 390.000 (en 2025 fueron 231.000) para el mantenimiento de caminos. El programa Lalín Activa contará con una dotación de 75.000 euros, con cargo a una ayuda de Política Social.