Intercambio de alumnado del IES Laxeiro en Austria

El IES Laxeiro realizó un intercambio con el alumnado de 1º de Bachillerato en un instituto de Ried im Innkreis (Austria) durante la última semana de la primera evaluación. Tuvieron la oportunidad de visitar ciudades como Viena, Passau y Salzburgo, descubriendo su cultura, historia y patrimonio. Ha sido una experiencia inolvidable en la que el alumnado aprendió mucho inglés, mejoró sus habilidades comunicativas y, sobre todo, socializó, creando nuevas amistades y viviendo momentos únicos.