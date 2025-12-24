Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Intercambio de alumnado del IES Laxeiro en Austria

Intercambio de alumnado del IES Laxeiro en Austria |

Intercambio de alumnado del IES Laxeiro en Austria |

El IES Laxeiro realizó un intercambio con el alumnado de 1º de Bachillerato en un instituto de Ried im Innkreis (Austria) durante la última semana de la primera evaluación. Tuvieron la oportunidad de visitar ciudades como Viena, Passau y Salzburgo, descubriendo su cultura, historia y patrimonio. Ha sido una experiencia inolvidable en la que el alumnado aprendió mucho inglés, mejoró sus habilidades comunicativas y, sobre todo, socializó, creando nuevas amistades y viviendo momentos únicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents