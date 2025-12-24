Informan en Agolada del impacto del biometano ante el temor a una planta

El auditorio de Agolada acogerá el sábado 27 de diciembre (17:00 horas), una charla informativa sobre los «efectos ambientales e socioeconómicos» de la industria del biometano ante el temor a la creación de una planta en el municipio. Convoca la plataforma Stop Biometano Agolada, que dice tener información «sobre as empresas promotoras e a situación das negociaciones polos propietarios que se negan a vender», aunque el Concello afirma que todavía no se ha presentado ninguna solicitud ni proyecto.

«Sabemos que teñen compromisos de venda de varios propietarios e de entrega do xurro de varios gandeiros, e que están realizando visitas e chamadas insistentes aos propietarios que se negan a vender incrementando as ofertas iniciais», sostienen desde la plataforma, que mantuvo reuniones con el anterior y el actual alcalde de Agolada. «A corporación atendeu as nosas peticións e aprobou en pleno a suspensión temporal das licencias, autorizacións e declaracións responsables para estas plantas, coa finalidade de regular de xeito restrictivo a súa implantación», añaden.

El acto del sábado, bajo el lema ‘Nin no teu pobo, nin no meu!’, contará con la moderación de la periodista agoladesa Laura Moure y las intervenciones de Xoán Castro (ingeniero agrónomo e investigador del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo), Daniel L. Vispo (licenciado en Químicas y miembro de Adega), Nery Díaz (presidenta de Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde) y Xosé Mariño (miembro de Berce do Ulla), además del testimonio de Ariadna Sanjuán, vecina de Campredó afectada por una planta en La Galera (Tarragona).

La convocatoria llega en un contexto de movilización vecinal. La plataforma, constituida el pasado 20 de noviembre, supera ya el centenar de integrantes. Entre las acciones realizadas, cita el reparto de 600 folletos informativos, reuniones con responsables municipales y una campaña de recogida de firmas en Change.org, iniciada el 1 de diciembre, que habría superado las 800 adhesiones.

En cuanto a los motivos de la oposición, el colectivo alega que el emplazamiento que se baraja dista menos de un kilómetro de varios núcleos de población y 300 metros de un punto de captación de agua de consumo humano, además de alertar sobre posibles molestias por olores y efectos sobre la calidad de vida. Según su interpretación de estudios científicos, este tipo de instalaciones puede suponer «unha ameaza para a saúde pública» en un radio amplio, entre otros impactos.

Una vía para valorizar residuos con críticas por su impacto

El biometano es un gas renovable que se obtiene tras depurar el biogás generado por la digestión de residuos orgánicos. Sus defensores lo presentan como una vía para valorizar residuos y sustituir parte del gas fósil, pero en distintos territorios han surgido plataformas críticas que alertan de impactos locales (olores, tráfico pesado, gestión del digestato y riesgos de vertidos) y reclaman mayor planificación y controles. En la documentación que esgrime para su oposición, Stop Biometano Agolada cita revisiones y artículos científicos que analizan emisiones y posibles riesgos sanitarios en el entorno de estas instalaciones, además de estudios sobre accidentabilidad y sobre la gestión del digestato.