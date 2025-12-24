Improvisación con destino a Madeira
O Regueifa Tour recada fondos para que o alumnado galego coñeza o «despique» da illa
O auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, acolleu o Regueifa Tour, un certame de improvisación oral que nesta terceira edición contou con case 30 repentistas no escenario e coa proxección do documental «Regueifando con pracer». O evento, aberto ao público, serviu para recaudar fondos para a viaxe que fará o alumnado á illa de Madeira en abril. Alá vai ter lugar un encontro galego-portugués no que terá especial relevancia o «despique» a forma de repentismo típica da illa lusa.
Ademais dos regueifeiros e regueifeiras, na cita tamén participou Galego de Caracas, un rapaz oriundo de Venezuela que leva seis anos vivindo en terras galegas e que fai slam poetry.Galego de Caracas estase convertendo nun referente para o alumnado inmigrante, xa e que é un exemplo práctico de como o idioma pode ser unha ferramenta de acollida e de integración. Para iso, o instituto cruceño conta cunha Aula de Acollemento Lingüístico, unha experiencia que se leva facendo dende hai anos en, por exemplo, aulas universitaria de Cataluña para os que non dominen este idioma cooficial.
Hai que lembrar que os estudantes que se forman na materia optativa de regueifa no IES Marco do Camballón xa tiveron experiencias como repentistas fóra das aulas: no magosto, no certame provincial de Valadares, no CEIP da Piedade ou en Camposancos, onde impartiron aulas para a xente do colectivo veciñal. Nos próximos meses desprazaranse para realizar obradoiros con estudantes dos institutos de Viveiro, Ortigueira, Cariño ou Viana. A repercusión da regueifa entre as xeracións máis novas é tal que, se no curso pasado había cinco clubs de regueifa, no presente xa chegan a 21. O alumnado prepara as súas intervencións nos recreos pero tamén nos campus de regueifa, do que se celebrou a primeira edición en Vilalba e que en 2026 será no Milladoiro.
