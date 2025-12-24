La Diputación moviliza 7,55 millones para obras «estratégicas» en la zona

El presidente de la Diputación de Pontevedra cifró en 7,55 millones de euros la inversión movilizada este año en Deza y Tabeirós-Terra de Montes a través del Plan Provincia Extraordinaria (Plan Extra), dotado con 38 millones para financiar proyectos estratégicos en los concellos de menos de 50.000 habitantes. Luis López hizo balance este martes en el auditorio de Vilatuxe (Lalín), en un encuentro con alcaldes y representantes vecinales de los ocho municipios de ambas comarcas.

El político rodeirense defendió la filosofía del plan y su vocación municipalista, al combinar propuestas impulsadas por los concellos con financiación provincial que, en algunos casos, llega al 100%. «Este proxecto é moito máis ca un simple plan extraordinario de investimentos nos concellos. É un proxecto de provincia no que os concellos achegan as ideas e a Deputación, os recursos para executalas, moitas delas ao 100%», sostuvo. También puso el acento en la autonomía local y en la capacidad del programa para desbloquear actuaciones que llevaban años a la espera: «Co Plan Extra a autonomía dos concellos acada unha nova dimensión ao dotar á Deputación das ferramentas necesarias para facer realidade esa obra tan necesaria e que tantos anos estaba agardando a súa oportunidade nun caixón», afirmó.

Entre las intervenciones más destacadas figura la ampliación del auditorio de Vilatuxe y la urbanización de su entorno, promovida por el Concello de Lalín, con un presupuesto de 1,8 millones y una aportación provincial de 1,1 millones. En A Estrada, el Plan Extra permitirá la humanización de la Praza de Galicia, una obra valorada en 1,15 millones, con la contribución de 800.000 euros de la Diputación. En Rodeiro, son 500.000 euros para la apertura de un centro de día y un punto de atención a la infancia, un proyecto de 1,15 millones que está a la espera de que el Concello disponga de los más de 600.000 euros que le corresponden. En este sentido, López remarcó la decisión de «premiar a capacidade dos gobernos locais para conseguir recursos doutras administracións, sen ningún tipo de cláusula que os penalicen».

Sin embargo, en otros casos es la Diputación la que aporta la totalidad de la inversión. Así, algunos concellos optaron por combinar fondos del Plan Extra con el +Provincia para financiar actuaciones de humanización y reurbanización. Son los casos de Vila de Cruces, que continúa con las mejoras en su núcleo urbano (910.000€); Silleda, que impulsa la humanización de la Avenida do Parque (750.000€); Agolada y Forcarei, las de las calles Iryda y Dúas Igrexas, respectivamente, con 600.000€; y Dozón, con la reurbanización del entorno del centro sociocultural, dotada con 590.000€. «A posibilidade de combinar os fondos dos dous plans é unha mostra desa flexibilidade e autonomía que propoñemos desde a Deputación», refrendó su presidente.

En conjunto, la primera convocatoria permitió movilizar 7,55 millones en los ocho concellos de Deza y Tabeirós-Montes, de los que la Diputación aporta 5,85 millones. El presidente provincial avanzó que la segunda convocatoria volvió a cerrar el plazo con participación completa –los 59 concellos de menos de 50.000 habitantes volvieron a solicitar ayudas– y, en el caso de estas comarcas, incluye siete propuestas por una inversión total de 8,17 millones, que ya están en fase de valoración. «Unha nova demostración da cantidade de proxectos ambiciosos e creativos que os concellos teñen preparados para executar en canto teñen a oportunidade», dijo.

Lalín como ejemplo

En el cierre, López enmarcó el Plan Extra y el resto de programas provinciales en una estrategia más amplia para reforzar servicios e infraestructuras en el rural y hacer frente al reto demográfico. Y puso a Lalín como ejemplo también por la descentralización de grandes eventos: «A celebración da gala de entrega dos Premios Mestre Mateo é un bo exemplo do compromiso da Deputación para ofrecer á veciñanza do rural os mellores servizos e demostrar que os grandes eventos poden realizarse fóra das grandes áreas urbanas», señaló, antes de recordar que la institución prevé movilizar 128 millones de euros en 2026 a través de los planes de cooperación municipal.