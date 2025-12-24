Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian la colocación de un andamio en suelo de uso de las casas sindicales

Vecinos alegan que la estructura está instalada sobre terrenos de la Xunta para uso y disfrute de los propietarios del grupo de viviendas Joaquín Loriga

El andamiaje objeto de denuncia vecinal.

REDACCIÓN

Lalín

Residentes en el grupo de viviendas Joaquín Loriga, en el Barrio de Abaixo de Lalín, denuncian la colocación de un andamio sobre terrenos públicos destinados a su uso y disfrute privativo. El escrito vecinal fue registrado el pasado día 11 en el departamento de Urbanismo del Concello de Lalín, instándole a realizar las acciones necesarias para restaurar la legalidad.

El andamiaje fue montado hace más de un mes sobre terrenos de la Xunta de Galicia destinados a uso y disfrute de los propietarios de las antiguas viviendas sindicales, datadas en 1954. El vecino que interpuso la denuncia y que dice hablar en nombre de la comunidad considera que la estructura no puede tener permiso para instalarse allí y pide su inmediata retirada. «Queremos que saquen os andamios e que procedan dunha vez á demolición do edificio», manifiesta.

Y es que el andamiaje da servicio a una obra que «foi declarada ilegal polo propio Concello de Lalín», por lo que no entienden que le permitan seguir con la construcción. «Estamos fartos da inacción do Concello e do alcalde», afirman los afectados, que llevan años denunciando públicamente y también de manera oficial sin que se proceda a la reposición de la legalidad. El grupo está formado por 16 viviendas, pero algunas están vacías desde la muerte de sus dueños.

