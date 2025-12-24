La culpa siempre es de los árbitros

El Teatro Principal de A Estrada se volvió a llenar una vez más la Gala do Deporte de A Estrada. Van allá siete ediciones y en cada una de ellas queda patente que el departamento de Deportes ha ido dando forma a un evento siempre bien ejecutado –con Lucas Terceiro y los suyos dando siermpre un punto calidad– y que ha conseguido despertar un gran interés dentro del pequeño gran mundo del deporte estradense. Buena muestra son las entradas que cada año que quedan infinitamente cortas para atender la demanda –ya se analiza un posible cambio de ubicación hacia espacios más amplios en el futuro– pero también por el orgullo de los protagonistas de verse reconocidos en este evento.

Alfonso Sanmartín, recogiendo el premio de manos del alcalde. / Bernabé

Esta séptima edición volvió a estar a un gran nivel, con su habitual y siempre agradecido ritmo ágil y con Terio Carrera demostrando sus tablas ante los monosílabos que a duras penas logran articular los premios y homenajeados. Sin embargo, en esta ocasión destacó una tendencia que ha venido instaurándose poco a poco en este evento, el reconocimiento a personas y clubes que forman parte importante de la historia del deporte estradense y que en, por desgracia, muchas ocasiones, quedan opacados por el día a día de una rueda que nunca deja de girar. Cada día aparecen y desaparecen nuevos campeones y nuevas promesas. Cada temporada se levantar nuevos títulos y se celebran ascensos pero el trabajo desinteresado y la voluntad de romper barreras nunca pasan de moda.

Es en este punto donde cobran importancia y también emotividad esas menciones honoríficas que cada año entrega el departamento de deportes a personas que acuden a la gala engañadas, llevadas al Teatro Principal por algún «gancho» y que reciben un reconocimiento sorpresa.

Equipo del UD A Estrada / Bernabé

Fue el caso en esta ocasión de Manuel Calviño y José Antonio Balboa, dos figuras muy conocidas para numerosas generaciones de estradense tras décadas siendo los conserjes del pabellón Coto Ferreiro. A sus 80 años, ambos acudieron a la gala invitados por Alfonso Sanmartín, quien recibía un premio por su trayectoria. Recibieron su reconocimiento incrédulos, sin dar articulado muchas palabras pero llevándose el aplauso de deporte local.

Otro detalle bonito fue el que recibió el UD A Estrada, el equipo femenino del municipio con más años de competición de manera ininterrumpida. Un logro que va más allá de los resultados.

Un caso similar fue el de Javier Martínez Carracedo. Su reciente título de campeón gallego de rallysprint no fue más que una excusa para homenajear a un piloto que ya es un campeón para muchos por la forma de exprimir su Renault 5 GT Turbo. «Levo moitos sustos neste 25 anos», reconocía Carracedo en el escenario.

Javier Martínez Carracedo. / Bernabé

Otra historia a resaltar es la de la culturista Dori Carbia, una mujer que se inició en el mundo del deporte siendo ya mayor pero que encontró en él algo que la atrapó, tanto para terminar convirtiéndose en solo unos años en campeona de España.

Por supuesto, hubo tiempo para reconocer a los mejores deportistas del año, con la juventud como siempre acaparando reconocimiento. Sin embargo, el broche final lo puso otra «vieja gloria», Alfonso Sanmartín, presidente del EDM A Estrada durante más de tres años. En su premio apareció un invitado especial, el entrenador del Básquet Girona, Moncho Fernández, quien inició su carrera en A Estrada. En un vídeo habló de su gran amistad con Sanmartín a quien defendió como el mejor presidente que tuvo. «Cuando perdíamos, nunca le decía nada a los entrenadores ni a los jugadores. La culpa siempre era de los árbitros».