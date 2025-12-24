Cuarenta años repitiendo COU
En 1985 una generación de estradenses finalizaba sus estudios de COU en el recién estrenado IES García Barros. Ese momento dio comienzo una tradición que vienen manteniendo a lo largo de los años y que les permite volverse a ver a pesar de la vida los llevase por diferentes caminos.
Todos nacieron en el año 1967, así que esta generación de estradenses ya ha superado la simbólica barrera de los cincuenta, algo que sin embargo no ha mermado sus ganas de fiesta. Así lo demuestran año tras año, acudiendo de manera fiel a una convocatoria que se originó cuando finalizaron su etapa en el por entonces recién estrenador IES Manuel García Barros. Desde aquella primera cena hasta hoy han pasado cuarenta años, en los que solo tuvieron que realizar un alto por culpa de la pandemia.
Al frente de esta convocatoria anual de cena se encuentra Manolo Varela –más conocido como Manolo do Atlético– y Carlos González «Rufino». Según recuerda, su generación comenzó el instituto en el antiguo centro, ubicado en la avenida Benito Vigo, pero se trasladaron a IES Manuel García Barros cuando ya les tocaba cursar tercero de BUP. Allí estuvieron los dos últimos cursos hasta acabar sus estudios de COU. Era el año 1985 cuando decidieron organizar una cena para celebrar ese fin de curso. Así fue como comenzó una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días y siempre con los dos mismos organizadores.
«É un luxo organizar algo para esta xente. Nunca se queixan de nada. O único que temos que facer é anunciar o día e o lugar e xa se apuntan todos os que poden», explica Manolo do Atlético. Esa convocatoria reúne en cada edición a entre 25 y 30 personas. Con ese poder de convocatoria, su primera elección para celebrar su encuentro fue la Nixon, donde disponían del espacio adecuado. Tras su cierre, terminaron optando por apuntarse a las cenas del Restaurante Samaná, donde cuentan con baile incluido.
Lo curioso de este encuentro de la generación del 67 es que se ha mantenido inalterable al paso del tiempo a pesar de que muchos de ellos emprendieron caminos en la vida que los llevaron lejos de A Estrada e incluso a perder el contacto. «Hai xente que soamente podes ver unha vez ao ano, so neste día. Penso que é algo bonito de seguir mantendo»,afirma el organizador. En todo este tiempo solo hubo dos años en los que su encuentro no se pudo celebrar, coincidiendo en la época de la pandemia.
