Cristina Porta, delegada de Aepnaa: «Falta formación y concienciación social»

Para la actual delegada en Galicia de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (Aepnaa), Cristina Porta, la tranquilidad del cuidado de su hijo multialérgico tiene un nombre: formación. Esta estradense habla desde la experiencia personal y desde el compromiso asociativo, y como madre de un niño con numerosas alergias que lleva años reclamando una mayor protección para estos menores, especialmente en el ámbito educativo. Afortunadamente, esta reivindicación acaba de ganar una gran visibilidad a nivel institucional con la lectura de una declaración en el Parlamento de Galicia coincidiendo con el Día Mundial de la Anafilaxia, y en el Congreso de los Diputados hace unos días.

«Como gallega me da esperanza, porque educación y sanidad son competencias transferidas a las comunidades autónomas, y eso invita a pensar que el Parlamento pueda sacar adelante una legislación que proteja a los niños en los centros educativos», explica Cristina, tras ser el parlamento gallego el primero del Estado en impulsar esta iniciativa.

La lectura de esta declaración en el Congreso de los Diputados supone, además, un respaldo simbólico y político a una demanda que muchas familias llevan años planteando. «Es un paso importante para todas las personas que viven o pueden sufrir una reacción alérgica grave, porque refuerza lo que venimos pidiendo siempre: concienciación, prevención y una respuesta adecuada ante emergencias alérgicas, especialmente en el ámbito educativo», subraya la estradense.

Sin embargo, la realidad diaria en los centros educativos dista todavía de ese escenario ideal. Ella habla desde su vivencia como madre y describe una situación marcada por la incertidumbre. «Nosotros tuvimos siempre suerte, cuando entró en educación infantil y ahora que llegó a primaria, pero como madre me preocupa mucho el paso a secundaria, porque dependes de la buena voluntad del docente que te toque. Es nuestra lotería», reconoce.

Según explica, uno de los principales problemas es la falta de formación del profesorado. «Llegas el primer día de clase y puedes encontrarte con un docente asustado que no sabe nada sobre alergias y no se ve capaz de actuar», afirma. La comparación es clara: «Estamos formando a la gente en RCP, lo cual está muy bien y es necesario, pero no enseñamos a nadie a utilizar un autoinyector de adrenalina».

La delegada de Aepnaa tiene claro que, cuando dejan los inyectores en el centro, «es una responsabilidad, y aunque ningún profesor va a tener problemas por administrar la adrenalina, el miedo está ahí». Ese temor, añade, responde a la desinformación. «Ellos dicen: ‘soy docente, no enfermero’, pero esto se trata de primeros auxilios. Si un niño se cae en el patio, lo atienden. Pues si otro tiene una reacción alérgica grave y su vida depende de ello, la adrenalina puede salvarlo», asegura Cristina Porta.

La formación es, a su juicio, «la gran asignatura pendiente. Hay que formar al personal docente y no docente, porque esto no ocurre solo en el aula», explica. La alerta escolar incluye anafilaxia, diabetes y epilepsia, pero las demandas de preparación de las familas para los centros educativos son cada vez mayores.

En ese sentido, considera que la lectura de declaraciones institucionales cumple una función clave, aunque limitada. «No tiene carácter normativo, pero sirve para informar y sensibilizar a la sociedad y poner en alerta a los poderes públicos, porque falta formación, visibilidad y concienciación social», declara. Además, añade que este tipo de gestos también reconocen el trabajo de asociaciones, familias y profesionales sanitarios implicados en esta lucha. «Necesitamos que nuestros hijos en los coles estén protegidos», concluye.