El Concello de Lalín descarta un parque infantil cubierto en Praza Europa por su coste

Como de costumbre, cada uno de los partidos políticos de la corporación de Lalín llevó al pleno de este martes una moción. La del BNG fue la única que se quedó en el tintero, al tener en contra los votos del PP. El partido que representan Francisco Vilariño y Ariadna Fernández solicitó la construcción de un parque infantil cubierto en Praza Europa que además de garantizar el ocio de niños y niñas en los días de lluvia, dé uso a un espacio infrautilizado y con graves problemas de seguridad ciudadana hasta el punto de que «hai pais e nais que lles prohiben aos seus fillos ir aí», apuntó Vilariño.

Tanto Iria Fernández, de Compromiso por Lalín, como Mario López, del PSOE, ven con buenos ojos esta ubicación «si añaden fuentes de agua o un cierre nocturno», señaló la primera, mientras el segundo mencionó otros espacios infrautilizados como la antigua piscina o las instalaciones hípicas de Mouriscade. Pero desde el PP su segundo portavoz, Pablo Areán indicó que el parque no se construirá en Praza Europa por sus problemas técnicos y urbanísticos, amén del coste a mayores en la reparación de la superficie, por ejemplo. Aseguró que sí se construirá el parque, para el que se estudian distintas ubicaciones, «O que nos falta é encaixalo financeiramente» a través de ayudas de otras administraciones.

Reconocimiento a trece represaliados

Sí salió adelante y por unanimidad la moción del PSOE en la que insta al gobierno local a que pida al Ministerio de Memoria Democrática la declaración de reparación y reconocimiento personal a 13 ediles y funcionarios de Lalín que fueron torturados, paseados, encarcelados o ejecutados tras el Golpe de Estado de 1936. Hablamos de Manuel Ferreiro; Jesús Golmar; Luis Frade; Antonio Jar; José Blanco; Marcelino García; Xesús Froiz; Julio Calviño; José Crespo; Benito Fernández; Ramiro Granja; Eliseo Garra y Fernando Goyanes. Ariadna Fernández animó a eliminar de calles y edificios públicos cualquier símbolo referente a la represión y a la dictadura, mientras Rafael Cuiña proponía colocar algún monumento o placa de reconocimiento. Desde el PP su portavoz, Avelino Souto, recalcó que su partido condena el Golpe de Estado y los 40 años de franquismo, pero lamentó la actual polarización sobre este tema, frente al trabajo de Manuel Fraga y Santiago Carrillo para «curar feridas porque sabían que ou había reconciliación ou non había futuro».

El debate de la AP-53 «vuelve a casa» por Navidad

Desde hace años, vecinos y periodistas vivimos pendientes, cada vez que se acerca enero, de la publicación de las nuevas tarifas de peajes de la AP-53 en la web de la empresa concesionaria, Acega. Las bonificaciones según el tipo de vehículo y o el número de viajes entraron en vigor en abril de este año, y este martes el PP lalinense contó con el apoyo de los demás partidos salvo el Bloque para instar a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a que aproveche su alianza con la Xunta para solicitar no solo el traspaso de la AP-9, sino también de la autopista que comunica Santiago y Ourense.

La número dos del BNG, Ariadna Fernández, recordó que esas bonificaciones que mencionamos son fruto del trabajo de Néstor Rego en el Congreso de los Diputados y de Carmela Silva en el Senado. Las deducciones, en el caso de realizar más de 20 viajes, permiten ahorrar «uns 2.000 euros ao ano», calcula. Fernández y Anxo Álvarez reprocharon al PP que no forzase esa gratuidad cuando este partido gobernaba tanto en Lalín como en la Xunta y en Madrid. El gobierno de coalición había llegado a reunirse con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, «para unha rebaixa que quedou en nada», recordó Miguel Medela, de Compromiso. Avelino Souto zanjó el debate recordándole al BNG y al PSOE «como foron correndo cara á autopista para ver quén vendía antes a rebaixa» cuando se dieron a conocer las citadas deducciones.