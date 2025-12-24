Charla sobre peste porcina y gripe aviar este viernes en Lalín

«Peste porcina africana e gripe aviar. Que son, que está a pasar e por que nos preocupan» son algunas de las cuestiones a las que dará respuesta Álvaro López Valiñas este viernes, 26 de diciembre, en Lalín. El doctor en Medicina y Sanidad Animal ofrecerá una charla divulgativa a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal Varela Jácome.

En concreto, abordará la situación actual de la peste porcina africana en España y la evolución y riesgos de la gripe aviar, un virus que sigue cambiando para aves y personas. La prevención y la bioseguridad y el impacto socioeconómico en la ganadería y la sociedad también serán objeto de análisis.