Charla sobre peste porcina y gripe aviar este viernes en Lalín
REDACCIÓN
Lalín
«Peste porcina africana e gripe aviar. Que son, que está a pasar e por que nos preocupan» son algunas de las cuestiones a las que dará respuesta Álvaro López Valiñas este viernes, 26 de diciembre, en Lalín. El doctor en Medicina y Sanidad Animal ofrecerá una charla divulgativa a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal Varela Jácome.
En concreto, abordará la situación actual de la peste porcina africana en España y la evolución y riesgos de la gripe aviar, un virus que sigue cambiando para aves y personas. La prevención y la bioseguridad y el impacto socioeconómico en la ganadería y la sociedad también serán objeto de análisis.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo