La Central repite las cotizaciones de los sectores porcino y avícola

La Central Agropecuaria de Galicia mantuvo ayer las cotizaciones de la semana pasada en los sectores porcino y avícola. Así, el kilo de cerdo en granja se mueve entre los 1,03 de la categoría normal y los 1,338 del canal II, mientras que los lechones siguen entre 39 y 34 euros, según sean de una o varias procedencias. La docena de huevos va de 2,81 a 3,38, en función del tamaño, y las gallinas de desvieje, entre 0,43 y 0,51 por kg. No hubo subasta de ganado, que sí habrá el lunes 29, sólo de vacas y terneros carniceros.