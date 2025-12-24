Campaña para donar sangre en Lalín en enero
Los días 9 y 10 de enero la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) estará estacionada junto al consistorio de Lalín. Su horario será el viernes 9 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y el sábado 10 de 10.00 a 14.00 horas. Durante estas fechas, los centros sanitarios precisan 8.500 donaciones entre el 15 de diciembre y el 15 de enero.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo