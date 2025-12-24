Campaña para donar sangre en Lalín en enero

Los días 9 y 10 de enero la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) estará estacionada junto al consistorio de Lalín. Su horario será el viernes 9 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y el sábado 10 de 10.00 a 14.00 horas. Durante estas fechas, los centros sanitarios precisan 8.500 donaciones entre el 15 de diciembre y el 15 de enero.