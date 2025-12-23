Villancicos para animar la calle en Vila de Cruces

La ANPA del CEIP Nosa Señora da Piedade reedita Cántalle ao Nadal. Anima a salir hoy, desde las 18:00 horas, a cantar villancicos por las calles de Vila de Cruces, con instrumentos propios y trajes navideños. Tocará la charanga Os Kokakolas y habrá chocolate con churros. Y el domingo 28, a las 18:00, el auditorio se llenará de magia y humor con Meiga Belmonte, Mago Deimi y José Rivera.