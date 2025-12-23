Silleda clausura los talleres de terapia cognitiva del plan de apoyo a personas con demencias

El Concello de Silleda clausuró los talleres de terapia ocupacional y estimulación cognitiva impartidos desde febrero en el marco del programa de apoyo a las personas con alzhéimer, otras demencias y a sus familias, desarrollado a través de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra (Afapo). El acto de cierre contó con la alcaldesa, Paula Fernández Pena; la concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño; y el presidente de Afapo, José Manuel Fontenla.

Los talleres reunieron a treinta participantes en dos grupos y se impartieron de forma regular en horario de mañana en la Casa da Xuventude. Dirigidos por personal especializado de Afapo, abordaron la estimulación de las capacidades cognitivas, el mantenimiento de la autonomía personal y la prevención y el retraso de la aparición de demencias.

La regidora destacó que «es un servicio consolidado, que lleva más de una década funcionando con un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas participantes». Fontenla subrayó «la continuidad y la estabilidad» del programa en Silleda, un aspecto que considera fundamental para trabajar «con la antelación y el rigor» que se requiere.

En enero se iniciarán las valoraciones de las personas usuarias, paso previo a la puesta en marcha de nuevos talleres en 2026.