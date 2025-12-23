El servicio de DNI citó a 630 personas desde el pasado mayo

El servicio de expedición del DNI y pasaporte, que presta la Policía Nacional en A Estrada desde el mayo a través del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC), tiene ya agotadas todas las citas de enero de 2026. El servicio cerrará el año con un total de 630 personas citadas para la tramitación de estos documentos, destacando por su cercanía y rapidez en la emisión de esta documentación, que no era posible anteriormente.

Aunque de inicio se programaban dos visitas mensuales del vehículo, ante la buena acogida por parte de los estradenses en cinco de los meses se añadió un día más. Eso sucederá de nuevo en febrero, donde el VIDOC estará en A Estrada los días 3, 4 y 19. Este servicio se complementa con el Punto de Actualización de Documentación de la Casa das Letras.