Martínez Carracedo, Dori Carbia y CNS brillan en la Gala do Deporte

A Estrada vivió anoche una nueva edición de su Gala do Deporte, organizada por el Concello estradense, que llenó en su séptima edición el Teatro Principal. A mayores de los galardones, también se repartieron 4 menciones honoríficas y el acto se cerró con el premio a la trayectoria al que fuera presidente del EDM Baloncesto A Estrada, Alfonso Sanmartín.

El premio a mejor deportista masculino este año fue para Javier Martínez Carracedo, piloto que quedó campeón gallego en el Ralisprint 2025, y que lleva en activo más de 25 años. La mejor deportista femenina fue la culturista Dori Carbia, que este año se alzó con el Campeonato de España 2025 Máster 40 en Sport Model, entre otros galardones.

Dentro de la categoría base, los premiados fueron el jugador de bádminton Darío Míguez y la gimnasta Aroa Martínez, mientras que la deportista revelación este 2025 para la judoka Libertad Morales, que quedó campeona gallega escolar en su categoría cadete. El galardón a mejor entrenadora se lo llevó Sofía Mosteiro, principal responsable de los múltiples éxitos del Club Ximnasia A Estrada a lo largo de esta temporada. En cuanto al mejor club, este año ese premio recayó en el CNS A Estrada, que superó las 100 licencias, y consiguió un meritorio ascenso de su equipo absoluto a primera división. Además, su equipo juvenil masculino es campeón gallego en piscina y participó en los Campeonatos de España. Si hablamos de equipos, el CD Estradense fue quien se alzó con el premio, tras una gran temporada que le valió jugar la Fase de ascenso a 2ª RFEF, en una de sus mejores temporadas, justo en el mismo año de su centenario.

El mejor evento deportivo lo ganó el XXI Trofeo Baile Deportivo que organiza Sondodance, que consiguió reunir más de 300 participantes, la gran mayoría de fuera de A Estrada. Para terminar, Sometal SLU fue reconocida como entidad que más apoya al deporte estradense de las nomidadas.

Tras estas entregas, fue el turno de las menciones honoríficas, que recayeron sobre los clubes Sport Team Estrada y a la UD Futbol Sala Senior Feminino, por su ascenso y su trayectoria, respectivamente. También se reconocieron la labor de la Agrupación Deporte Escolar de Base A Estrada, con 2700 participantes, y la de Manuel Calviño y José Antonio Balboa, históricos conserjes del Coto Ferreiro durante 28 años.