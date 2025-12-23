Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De concheiro a aula ambiental da man da Eira da Xoana

A fundación con sede na Agolada acomete escavacións na finca que mercou en Barreiros

Unha das escavacións na finca de Santo Estevo do Ermo.

Salomé Soutelo

Agolada

En xullo de 2024 e a través dun micromecenazgo, a Fundación Eira da Xoana mercou no concello lucense de Barreiros unha finca no entorno da Fraga de Santo Estevo do Ermo. A parcela, duns 5.000 metros, foi adquirida por 6.000 euros, pero o seu valor simbólico e patrimonial é moito maior.

«Puidemos facer pequenas escavacións arqueolóxicas subvencionadas pola Deputación de Lugo, e descubrimos que baixo varias capas de terra quedaban restos do concheiro», explica o presidente do colectivo agoladés, Pepe Salvadores. As escavacións están impulsadas pola asociación Mariña Patrimonio, en colaboración coa Eira da Xoana e a Irmandade Santo Estevo do Ermo.

O termo «concheiro» refírese a unha zona que adoitaba empregarse como vertedoiro de cunchas e que moitas veces permite coñecer a dieta dos poboadores de asentamentos prehistóricos. Esta parcela atópase a só tres quilómetros da liña costeira, e nesas dúas prospeccións arqueolóxicas apareceron tamén restos de muros, que dan unha idea de como foi avanzando o poboado.

Santo Estevo acubilla tamén restos dun cemiterio do século XII e dunha antiga capela. Por iso, a Fundación Eira da Xoana quere convertela nunha aula que, como a finca de Ramil, na Agolada, sirva para coidar o patrimonio, incluido o ambiental.

Santo Estevo do Ermo ten especies autóctonas moi pouco comúns, como fentos, ademais de dúas fontes de auga con propiedades medicinais. Á preservación deses fentos súmase a futura plantación de masas frondosas, pero para iso hai que esperar a que o antigo dono da parcela retire a plantación de eucalipto.

