Aquadeza acepta corregir recibos que perjudiquen a los abonados
REDACCIÓN
La concesionaria del abastecimiento de agua del Concello de Lalín emitió ayer una nota a raíz de las denuncias vecinales de cobros irregulares debido a lecturas que no se ajustan a la realidad de los consumos. Aquadeza informa a la ciudadanía de que la lectura de los contadores se realiza con «una periodicidad media de 90 días», aunque, admite, «en casos puntuales, las fechas pueden sufrir variaciones debidas a emergencias o necesidades específicas y urgentes del propio servicio». En el supuesto de que la fecha de lectura pudiera ocasionar un perjuicio al abonado, la concesionaria procederá a la correspondiente corrección del recibo.
La empresa recuerda que permanece a disposición de todas las personas usuarias para aclarar cualquier duda o resolver posibles incidencias relacionadas con el servicio en sus oficinas de la calle Molinera, número 24, en horario de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:30.
