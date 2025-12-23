Alertan del mal estado de la vía entre A Bandeira y Cruces

Usuarios de la carretera PO-204, que comunica la localidad silledense de A Bandeira con el municipio de Vila de Cruces, alertan del deterioro de su firme. En algunos tramos hay grietas profundas, hundimientos y zonas en donde ha desaparecido la capa de rodadura. «Circular por esta carretera se ha convertido en un continuo ejercicio de esquivar baches, con el consiguiente riesgo de averías en los vehículos y de sufrir un accidente», señalan vecinos afectados. A estas carencias se suma la falta de visibilidad nocturna en algunos puntos.