Aldeas de Nadal recibe 24 postales a concurso
El II Concurso de Postais Aldeas de Nadal, promovido por la Biblioteca Municipal de Lalín, ha recibido 24 trabajos: 16 en la categoría A (de 3 a 6 años) y 8 en la B (7-12). Las postales se expondrán en la planta baja del centro hasta el 9 de enero, cuando se darán los premios, consistentes en diplomas y lotes de libros para los dos ganadores y menciones para todos los demás.
