Vila de Cruces celebra hoy su Feira do Galo de Nadal
REDACCIÓN
Vila de Cruces celebra esta mañana a XXVI Feria de Nadal do Galo de Curral. Tendrá lugar en la Praza Juan Carlos I a partir de las 11.00 horas. El alcalde, Luis Taboada, inaugurará la fiesta al mediodía, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; el jefe territorial de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo; y varios concejales de Boqueixón y Touro.
Se habilitará una carpa para acoger la degustación gratuita del galo, con elaboraciones realizadas por los cocineros de ocho establecimientos de restauración de la zona, y la venta del animal ya muerto para llevar para a la casa. Como es habitual estarán presentes los criadores del colectivo local con puestos. La jornada contará con la actuación en directo de los Gaiteros Vai Nela de Salgueiros, que pondrán el ritmo y la fiesta durante toda la jornada. La degustación de gallo será elaborada por profesionales de los establecimientos A de Rafael, O Galicia, Onde Antonio Mouriscade, Casa San Martín, Casa Don Din, O Refuxio, Álex Iglesias y O Pazo.
