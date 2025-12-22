Solicitan mejoras en el Camiño de Inverno a su paso por Lalín de Arriba

Vecinos del núcleo de Lalín de Arriba presentaron en el ayuntamiento una solicitud para la puesta en valor del tramo del Camiño de Inverno que discurre por este entorno periurbano de la villa. La demanda fue trasladada por el alcalde de barrio y en la misma demanda la mejora de esta ruta por su valor histórico y cultural, considerando precisas intervenciones «urgentes» para garantizar la seguridad y comodidad de peregrinos y vecinos.

La solicitud va acompañada de firmas de residentes en la zona y de usuarios de esta ruta Xacobea e insiste en que la puesta en valor de este trazado contribuiría al mismo tiempo a la «dinamización de la parroquia» favoreciendo el tránsito y la visibilidad de una parte del patrimonio de la zona. El ejecutivo lalinense recepcionó esta demanda a través de la junta de gobierno y acordó remitirla a ola Axencia de Turismo de Galicia como organismo dependiente de la Xunta responsable de la gestión, protección, mantenimiento y coordinación de actuaciones del Camino de Santiago.

La intervención afecta al tramo de la ruta que entra en Lalín de Arriba por un vial próximo al cuartel de la Guardia Civil y remata en la Rolda Leste, zona en la que ya se realizaron mejoras.