«Millonarios» en pedreas

Y un año más, el Gordo de la Lotería de Navidad esquivó la zona norte de Pontevedra. E hicieron lo mismo el resto de premios importantes que reparte el sorteo más entrañable del año. Pero las pedreas sí dejaron pellizcos con los que alegrar las fiestas y cubrir algún que otro gasto.

Desde la administración de Silleda su gerente, Gustavo Pousa, ya había realizado a media tarde de este lunes el cálculo, de modo que «repartimos en torno a 400.000 euros». Las pedreas están recompensadas con 100 euros por décimo, y algunos agraciados los reinvierten en el Sorteo Extraordinario del Niño, que será el 6 de enero.

También repartió pedreas, aunque no había concretado la cuantía al cierre de esta edición, la administración Número 1 de Lalín. Desde el remate del sorteo y hasta la hora de cierre por la tarde, decenas de vecinos acudían tanto a este despacho de la Rúa Principal como al de la Praza da Marina, para comprobar si su décimo les reportaba esos 100 euros 0, al menos, los 20 que le había costado.

Desde la Administración de Loterías Número 1, indican que este año cobró relevancia regalar un décimo de Lotería «de parte» de Papá Noel, pues «es un detalle con el que siempre vas a acertar», indican. La administración París, en la Praza da Marina, estima que repartió 300.000 euros, entre los 1.300 décimos que rematan en 32 (las dos últimas cifras del Gordo, el 79432) y que están compensados con 120 euros el décimo, así como pedreas. Señalan que algún negocio local vendió décimos con la terminación en 48, del segundo premio, el 70048, y que suponen 100 euros por décimo.

En la Administración de Loterías Nº1 de A Estrada, se quedaron con la sensación de rozar la suerte por muy poco. «Rozamos el quinto premio, que fue el 18669, y nosotros vendimos el 18699. Nos quedamos a nada por un solo número, una pena», indican. Pero la administración no se fue de vacío, y repartió algunos pequeños premios a través del número que juega el Bar Andalucía y una de las centenas del Gordo. Por su parte, en el bar Casa Neira, la tarde fue un constante goteo de clientes preguntando por la pedrea. «La venta fue como siempre, pero este año arrancamos ya en julio», explica su encargado.

Cola en la administración de la rúa Calvo Sotelo en A Estrada. | Bernabé

En Forcarei, Librería Casa Basilio vivió un sorteo tranquilo. Inés, una de las administradoras, confirma que no hubo ningún afortunado en el pueblo: «Con este frío no vino mucha gente, ni oímos de nadie al que le tocara». En el Bar Pan de Soutelo la participación fue máxima. «La gente sigue confiando mucho en la lotería. Se vive con la alegría de cuando vienen los Reyes Magos, pero para los adultos», comentan, animados. «Al ser un punto de paso en la carretera general, siempre queda la duda de si algún viajero se llevó un pellizco, porque pasa tanta gente que alguno pudo parar y tener la suerte de llevarse algo», concluyen.

En Agolada, el Café Central funciona como despacho de loterías, igual que el Café de Ramón, en Vila de Cruces. Desde el local agoladés indicaban a esta Redacción que «no repartimos ni pedreas. Y en cuanto remató el sorteo, solo un par de vecinos vinieron a comprobar sus décimos». Eso sí, sus vecinos son fieles a la tendencia general y prefieren tentar a la fortuna con billetes rematados en 5 o 7.

A 17 minutos de la gloria

En el concello vecino de Rodeiro, el 22 de diciembre también pasó a ser de forma oficiosa el día de la salud, en vista de que no tocó la Lotería. Y sus vecinos tuvieron este lunes la suerte a solo 17 minutos de distancia, puesto que la administración del concello vecino de Chantada, a poco más de 15 minutos de distancia, repartió un millón de euros al vender dos series del tercer premio, el 90693. Los agraciados cobrarán 50.000 euros por décimo.

O Rodo, la cooperativa con sede en Rodeiro, no tiene el hábito de repartir décimos. Sí lo hacen otras entidades ganaderas dezanas, como Cobideza. Pero la suerte también fue esquiva este año. Su presidente, Jesús Manteiga, explicaba este lunes que «si nos ha tocado algo, ha sido muy poca cosa, porque no he recibido ninguna llamada».

La Coral Trasdeza gana 100 euros por décimo con su fecha talismán

La Coral Polifónica Trasdeza, de Silleda, ha vuelto a cumplir con su tradición en la Lotería de Navidad. Como cada año, sus integrantes jugaron y repartieron el 27590, un número con carga simbólica: recuerda su debut, el 27 de mayo de 1990. El 22 de diciembre de 2019 se quedaron a un solo dígito del Gordo, que cayó en el 26590.

Recordaban entonces que un cambio de fecha –del sábado inicialmente previsto para el domingo– en aquel primer concierto les impidió clavar el número. La fortuna les ha hecho ahora un guiño: 100 euros por décimo. Y no es la primera vez, pues hace un par de años cobraron 120 por cada 20 jugados.