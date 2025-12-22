Herido tras salirse de la vía en la AP-53 a la altura de Silleda
REDACCIÓN
El conductor de un turismo resultó herido leve en la mañana de ayer tras salirse de la vía en el punto kilométrico 26 de la AP-53, a la altura de Silleda. Según informa el 112, un particular no implicado dijo que vio como un vehículo se salió de la vía y se fue contra la mediana. Otro indicó que el conductor estaba fuera del automóvil hablando con otras personas y un tercero que decía que podía haber más coches implicados porque los veía parados, un extremo sin confirmar. En el lugar del siniestro se personaron una ambulancia de Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico. Además, en Cuntis el servicio de Emerxencias rescató a cuatro personas en la madrugada del sábado al domingo tras colisionar dos vehículos en la N-5.50 horas, en la N-550, y uno de los turismos incendiado. Entre los implicados, un estradense.
