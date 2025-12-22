Doscientas personas piden que el ferry de Portodemouros opere con regularidad

En torno a dos centenares de personas, según la organización, secundaron ayer la protesta convocada por el BNG para exigir la recuperación del servicio de la barcaza en el pantano de Portodemouros, que comunica las parroquias de Loño (Vila de Cruces) y Beigondo (Santiso).

En la concentración se exigió a la Xunta que cumpla el acuerdo unánime adoptado en el Parlamento de Galicia, en 2021, a instancias de la formación nacionalista que fuerza a la compañía energética Naturgy a garantizar reste servicio. El BNG considera que si la empresa incumple es por el que el gobierno autonómico lo permite y por tanto actúa con complicidad. Para la formación nacionalista es esencial que se ofrezcan alternativas cuando el ferry precise de trabajos de mantenimiento para que los vecinos de los dos márgenes del pantano no queden incomunicados. Culpa a la compañía energética de vulnerar la concesión por suspender el servicio sin causas de fuerza mayor «por mantementos previsibles e decisións empresariais que solo buscan aforrar custos».

Así, concreta que el último parón se extendió entre el 2 y el 19 de este mes y debería retomarse el 23, pero se activó antes por la presión social. «Cando a veciñanza se mobiliza, a empresa retrocede. Non é un favor, é unha obriga legal recollida na concesión», apunta. Además de reclamar el funcionamiento «permanente e ininterrompido» de la barcaza, se considera la construción de un puente como solución definitiva. Pasar de un lado al otro del pantano en la embarcación lleva 10 minutos, frente los más de 40 que se tarda en coche por el rodeo que hay que dar.