Vila de Cruces distribuye 700 raciones de «galo» en su feria de Navidad
«É unha maneira de manter vivas as nosas raíces e de poñer en valor o traballo dos criadores», declara el alcalde, Luis Taboada
La plaza consistorial de Vila de Cruces albergó este lunes la XXVI Feira de Nadal do Galo de Curral.
La degustación gratuita repartió 700 raciones elaboradas por cocineros de ocho restaurantes de la comarca: A de Rafael, Galicia, Onde Antonio Mouriscade, Casa San Martín, Don Din, O Refuxio, Álex Iglesias y O Pazo. Vecinos y visitantes también pudieron comprar el gallo muerto para prepararlo en sus mesas navideñas.
El alcalde, Luis Taboada, inauguró la jornada, junto a los delegados provinciales de la Xunta y de Medio Rural, Agustín Reguera y Antonio Crespo. También asistieron el exalcalde y líder del PP, Jesús Otero; el regidor de Touro, Jesús Reboredo; y representantes municipales de Boqueixón.
El regidor cruceño ensalzó el ‘galo’ como «produto único, criado con coidado, tempo e respecto, sinónimo de calidade e identidade». «Esta feira é unha maneira de manter vivas as nosas raíces e de poñer en valor o traballo dos criadores e o saber facer de xeracións enteiras», subrayó Taboada.
Su tenienta de alcalde, Mireya Otero, agradeció la colaboración de la Asociación de Criadores de Galo de Curral por «a importante labor que desenvolven ao longo do ano», y la participación de los restauradores y de la agrupación musical Vai Nela, de Salgueiros.
