Las comarcas dejan atrás un otoño de contrastes

El otoño de 2025 en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes estuvo marcado por la humedad, el progresivo avance del frío y notables contrastes. Los datos de las estaciones meteorológicas de Lalín y Forcarei dibujan una estación suave en temperaturas, pero claramente lluviosa. Aunque cabe matizar que: aunque el otoño astronómico finalizase ayer, 21 de octubre, la estación meteorológico no concluye hasta el 30 de noviembre, por lo que son esos tres meses —septiembre, octubre y noviembre— los que definen el balance oficial.

Bernabé/ Javier Lalín |

En Lalín, la temperatura media mensual descendió de forma progresiva, desde los 15,79 ºC de septiembre hasta los 12,89 ºC de octubre y los 8,79 ºC de noviembre (dos más que los 6,94 de diciembre), una evolución típica de un otoño sin episodios extremos. Las máximas medias pasaron de rozar los 24 grados en septiembre a quedarse por debajo de los 14 en noviembre, mientras que las mínimas ya se movieron en torno a los 4 ºC al final de la estación, anticipando un invierno que se dejó notar especialmente en las primeras horas del día. Forcarei presentó valores térmicos similares, aunque algo más suaves en conjunto, con temperaturas mínimas más elevadas, lo que se tradujo en menos horas de frío acumuladas al inicio del otoño.

Si el termómetro siguió un patrón relativamente estable, la lluvia fue la gran protagonista. En Lalín, septiembre resultó contenido, con 59 milímetros, pero octubre y noviembre dejaron 183 y 158 mm, respectivamente, suficientes para cerrar un otoño húmedo. En Forcarei, la diferencia fue mucho más acusada: 131 mm en septiembre, 388 en octubre y 362 en noviembre, cifras que explican por qué este municipio vuelve a situarse, como ya ocurrió en 2024, entre los más lluviosos de la comarca, condicionado por la barrera natural de la Serra do Candán.

También avanzó con claridad el frío. En noviembre, Lalín acumuló 222 horas de frío, mientras que Forcarei sumó 175, valores todavía lejos de los récords de 2024, cuando estaciones próximas como Serra do Faro superaron ampliamente las dos mil horas anuales, pero que muestran una entrada progresiva en condiciones invernales. La humedad relativa, muy elevada en ambos casos —con picos del 93% en Forcarei— reforzó la sensación de frío, acompañada de vientos moderados, más intensos en las zonas altas.

En conjunto, el otoño de 2025 deja una estampa reconocible para los vecinos de Deza y Terra de Montes: temperaturas contenidas, lluvias persistentes y el preámbulo de un invierno que ya empezó a marcar territorio mucho antes de que el calendario lo confirmara.