La Xunta financia escuelas de música de cuatro concellos dezanos

Un total de 74 escuelas de música gestionadas por administraciones municipales o por fundaciones sin ánimo de lucro se beneficiarán de la línea de ayudas de la Xunta para el desarrollar su actividad. La Consellería de Educación acaba de resolver la convocatoria de este año, dotada con 265.000 euros, cuantías que se adjudican a cada agrupación en función del número de matrículas de cada centro.

En la comarca dezana figuran cinco entidades musicales beneficiarias. Así, la Banda de Música Municipal de Silleda obtiene 4.313 euros y la Artística de Merza dispondrá de 1.419 euros. Son ambas incluidas en la modalidad de centros públicos. En lo que respecta al modelo de escuelas de música privadas en la relación consta la escuela musical de Agolada (2.814 euros), la Banda de Lalín (3.089) y la agrupación bandísitica de Vilatuxe, con 3.834 euros.

La convocatoria se enmarca dentro del Plan EDUC-ART, puesto en marcha en este curso, para el fomento de las escuelas de música como etapa previa al acceso a los conservatorios profesionales. Otra de las medidas consiste en la ampliación de plazas, incorporación de especialidades o impulso de programas de doctorado.