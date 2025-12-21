Tres concellos unidos por el topónimo Negreira

El estradense lugar de Negreira, en la parroquia de San Miguel de Barcala, acogió ayer al mediodía el encuentro de hermandad entre los tres municipios gallegos que comparten este topónimo: Negreira, Santa Comba y A Estrada. El acto, organizado por el Concello da Estrada, reunió a representantes municipales en una cita marcada por el simbolismo y el interés histórico, celebrada al aire libre y con alternativa en el local social en caso de mal tiempo.

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, fue el encargado de dar la bienvenida, destacando la singularidad de un nombre común que une a tres territorios distintos. La iniciativa partió del escritor e historiador Amancio Liñares Giraut, quien recordó el origen del topónimo y la reflexión lingüística aportada en encuentros previos por el filólogo Fernando Cabeza Quiles, defensor del gentilicio «negreirés». El acto, que arrancó a las 12.00 horas, tuvo buena acogida.