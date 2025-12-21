Somoza afirma que las goteras del pabellón provocaron a un niño una lesión grave

El grupo PP de Rodeiro exige de nuevo el arreglo inmediato y efectivo de las goteras y de las filtraciones de agua de la nueva cubierta del pabellón municipal, puesto que, a consecuencia de esta circunstancia, esta semana se produjo una lesión muy grave de un niño en un pie, «ao que desexamos unha pronta recuperación». Dice que los resbalones y caídas de los deportistas sobre la pista son una constante en esta época de lluvias y pide responsabilidades políticas al bipartito encabezado por José Luis Camiñas por su «absoluta neglixencia» en la ejecución de esta obra y su «total incapacidade» para solucionar los defectos constructivos tras dos años.

La formación de Cati Somoza indica que el deficiente estado de la cubierta, a pesar de ser nueva tras una inversión de 200.000 euros, se debe exclusivamente a la gestión del gobierno municipal. Alega que obra quedó lista para ejecutarse con calma, tras el cambio de gobierno, durante el verano de 2023, pero el alcalde decidió retrasarla apurando el plazo de justificación de la ayuda autonómica para tapar que el ejecutivo popular conseguirá los 140.000 euros de la Xunta y la obra se hizo a prisas en apenas quince días, con climatología adversa, razón por la que ahora las filtraciones son constantes. Por último, Somoza recuerda que lleva dos años reclamando que se subsanen estas deficiencias de una vez pues tras dos contratos el resultado sigue sin ser óptimo.